«Cantar los temas de Pau Donés es sentir que sigue presente»

El valenciano Arturo Moreno conquistó a su primera novia interpretando algunas de las emblemáticas canciones de la banda Jarabe de Palo. Unos años después de aquel primer contacto, el vocalista pone voz a los temas de este grupo para homenajear al líder Pau Donés, fallecido el pasado 9 de junio de 2020 tras sufrir un cáncer de colon.

El artista se suma a los cantantes catalanes Ernest Armengol y María Pascual en esta gira, que se está llevando a cabo por distintas salas en España. Durante los conciertos, la banda interpreta 17 temas que recogen las diferentes etapas musicales por las que Jarabe de Palo ha transitado durante sus 24 años de trayectoria.

Fue la propia banda quien le propuso al valenciano que se presentara a las pruebas que había organizado la familia para organizar este tributo a Donés tres años después de su marcha. «Estaba un día en mi casa estudiando, cuando me puse a tocar ‘La flaca’ con mi guitarra en formato ‘blues’ para relajarme. Compartí el vídeo en redes sociales y etiqueté a la banda», recuerda el valenciano. Tras escuchar esta versión, fueron los propios miembros los que le animaron a acudir a las pruebas. «Cuando me escribieron, pensaba que era una broma, pero, al ver que me pasaban las bases para la audición, decidí probar suerte», explica.

Familiares de Pau Donés

Tras pasar varias fases, Moreno se desplazó hasta Barcelona para disputar la final. Allí conoció a los familiares de Pau Donés, entre los que se encontraba su hermano Marc, y el coproductor de la banda, Micky Forteza. «Ponerle voz al grupo es impresionante porque era mi banda favorita y que, además, su familia me haya elegido es un honor porque son el corazón de lo que ha dejado Pau. Por eso, tras pasar el duelo, querían hacerle este regalo tanto a él como a sus seguidores», reconoce.

Durante estos meses, la banda recorrerá varias ciudades españolas, aunque, probablemente, se amplíe la gira a América Latina para rendir homenaje al artista en este continente. «Los músicos quieren seguir con este homenaje, que está teniendo un gran recibimiento en España. La gente baila, canta y llora con cada una de las canciones que interpretamos», indica Moreno, quien reivindica que, en cada concierto, «Pau sigue presente».

Durante la gira, el valenciano interpreta temas como «Me gusta como eres», «Agua», «Grita» o «Duerme conmigo». Los propios familiares preguntaron a cada uno de los integrantes qué canciones preferían interpretar en la gira. «En los ensayos nos fueron dando las canciones según la que se acoplaba mejor a nuestra voz. A mí me han tocado los temas con ritmos más latinos, aunque también hacemos dúos», indica Moreno, quien señala que «cantar cualquier canción de Pau es lágrima y felicidad».

Cada una de las actuaciones está acompañada de imágenes, vídeos e, incluso, fragmentos de voz de Pau Donés. «La gente que viene, respira y escucha a Pau», afirma. Aunque la pérdida de Pau golpeó duramente a la banda y a todos sus seguidores, el artista ha intentado gestionarlo de la mejor manera posible. «Al principio me asustaba cómo lo iba a llevar la banda y sus seguidores, pero ellos eran conscientes de que no era una sustitución, sino un merecido homenaje», reivindica.

Moreno, además, se siente un «privilegiado», ya que interpreta las canciones con la guitarra del artista. «Es un honor que su familia me haya confiado este objeto tan preciado. Cuando abrí el estuche, noté su presencia», recalca.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el valenciano se sube a un escenario. Él forma parte del grupo valenciano La Casa de Buda junto a otros músicos. La banda estaba preparando su primer disco, pero ha tenido que paralizar el proceso. «Cuando haya un hueco, seguiremos grabando el disco. Ahora quiero disfrutar de esta experiencia jarabesca», concluye.

