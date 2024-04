Dansa València: La ciudad es para bailar

El festival Dansa València llega a su 37 edición con la intención de poner a bailar a toda la ciudad. Con la humanidad en el centro, el certamen de las artes del movimiento reunirá del 13 al 21 de abril un total de 33 propuestas escénicas en 20 localizaciones distintas entre salas privadas y públicas, museos, plazas y parques.

El lema de esta edición es «Dulce rugir». Con esta expresión simbólica el festival se presenta como pausa que incita, en palabras de María José Mora, su directora y adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura, «a la contemplación profunda, al afecto sincero y al anhelo calmado frente a un mundo convulso, de deseos pasajeros, relaciones líquidas y miradas fugaces».

La programación incluye tanto a jóvenes renovadores en sus planteamientos como a creadores establecidos, pasando por dar cabida a la creación local, mediante la participación de 15 compañías valencianas de diferente origen, personalidad y trayectoria. En el plazo de nueve días, Dansa València trama una antología de propuestas recientes que permite, tanto a asistentes profesionales como a público, realizar una inmersión en la heterogeneidad y la valía de la producción coreográfica estatal. Así, en esta edición se presenta una quincena de propuestas procedentes de otras comunidades autónomas.

Y más allá de nuestras fronteras, Dansa València recibe la visita de compañías extranjeras que, en esta ocasión, llegan desde Brasil y Francia en un intercambio de arte y conocimiento dancístico.

Pero Dansa València no es solo un encuentro para profesionales, sino un escaparate para todos los público. Durante el festival, en paralelo a la exhibición, se han previsto también actividades de divulgación y de formación para el público general y profesional, así como acciones participativas en entornos urbanos para la ciudadanía y talleres para personas con discapacidad.

Obras destacadas

«Zenez», de Fill d’arena

Sábado, 13 de abril. L’Almodí. 17:45 horas

«Zenez» mira al cuerpo, el sonido y la improvisación. Está planteado como un laboratorio de movimiento y sonido, un dispositivo de improvisación donde la premisa principal es dejarse llevar por una deriva coreográfica y sonora. A través de la música experimental, cuatro cuerpos se juntan sin haber pactado un recorrido concreto.

Zenez. / Levante-EMV

«Onde pousa a humidade», de Marcia Vázquez

Domingo, 14 de abril. Plaza del Mercado. 11:30 horas

Un solo que, inspirado en los naufragios en la Costa da Morte gallega, ahonda en la espera del cuerpo con el tiempo pasado y presente. Un homenaje a las mujeres que esperan que el océano les devuelva los restos de huesos de sus parientes.

Onde pousa a humidade. / Nicolás Yazigi

«Halley», de Led Silhouette

MIércoles, 17 de abril. Teatre Rialto. 18:30 horas

Las experiencias humanas y las grandes preguntas del ser humano, aquellas que no cambian desde la antigüedad, sirven de alimento poético en Halley. Un lugar en construcción o deconstrucción, donde estos personajes que tienen un camino por recorrer y anhelan superar los contratiempos y errores que les separan de la felicidad se juntan. A causa de esa falta, de ese deseo por lo infinito, se ven obligados a buscar la grieta y abrir el hueco. Porque la ilusión no se come, pero alimenta.

Halley. / Levante-EMV

«Ágape», de Patricia Caballero

Jueves, 18 de abril. Teatre El Musical.

19 horas.

«Ágape» celebra un amor irresistible entre lo patético y lo milagroso. Vicio y virtud son invitados de honor. Cuerpos, voces y cuerdas tensas se sumergen en juegos simbólicos y ritos.

Ágape. / Levante-EMV

«Vuelta a Uno–Fragmento de Trilogía sobre la guitarra», de Rocío Molina

Viernes, 19 de abril. Teatre Principal. 21 horas.

«Vuelta a Uno» es un reencuentro con lo vivo, con la euforia y el goce, es tierra embriagada a compás del bombeo que recuerda que somos materia y respiración alterada, donde el alma intenta escapar, elevarse, y así volver a hacerse Uno con el todo. Esta pieza es la tercera parte de la «Trilogía sobre la guitarra».

Pieza de Rocío Molina. / Paco Lobato

«Zona franca», de Alice Ripoll y compañía Suave

Sábado, 20 de abril. Teatre El Musical. 21 horas.

Vibrante y reivindicativa, la última creación de Alice Ripoll se hace eco de las aspiraciones de la juventud brasileña en un momento de transición sociopolítica. Una pieza efervescente que habla de las esperanzas de una generación desheredada que anhela reinventarse. «Zona Franca» surge en la intersección del análisis de la realidad y la experiencia poética.

Alice Ripoll. / Renato Mangolin

«Roommates», del Ballet national de Marseille (LA)HORDE

Domingo, 21 de abril Teatro Principal. 21 horas. Estreno nacional.

(LA)HORDE diseñó este programa para celebrar la escritura plural de los coreógrafos que formaron su mirada y les ofrecieron sus primeras emociones; una forma de rendirles homenaje a través de un proyecto que pretende cuestionar la noción de archivo y patrimonio.

«Roommates». / Thierrry Hauswald

