"Hay un momento en el que sueltas la cuerda y dices a todo que sí"

Malú sólo tenía 15 años cuando el productor Jesús Yanes le escuchó cantar en una fiesta familiar. En marzo de 1998 se publicaba su primer disco Aprendiz. Tras trece álbumes, la artista sigue colgando el cartel de "sold out" en la mayoría de sus conciertos. Ahora regresa con su nuevo álbum A todo sí, con el que pretende celebrar sus 25 años encima de los escenarios.

¿Cómo está yendo la gira? En algunas ciudades has hecho dos e, incluso, tres conciertos.

Y, en Madrid, hicimos cuatro. Está yendo preciosa. Para mí está siendo de las giras más bonitas porque es diferente. Hace mucho que no estábamos en lugares más reducidos. El "show" creo que, además, está muy pensado para eso. Está siendo tan maravilloso, precioso y divertido. Creo que estoy disfrutando como nunca en mi vida del escenario.

¿Por qué has decidido apostar por salas más íntimas cuando podrías llenar estadios?

Creo que el concepto era diferente. Al final, cuando quieres contar algo de otra forma, necesitas otro formato. A mí me apetecía muchísimo irme a un sitio más reducido. Me apetecía mucho poder tocar, masticar, sentir la música, disfrutarlo de una forma diferente...Y la verdad es que creo que es de las decisiones más acertadas que he tomado en mi vida porque estoy disfrutando como nunca en mi vida.

El nombre del disco y de la gira es una declaración de intenciones.

Cuando ya has pasado años de aprendizaje, hay un momento en el que ya sueltas la cuerda y dices a todo que sí. Ahí es cuando realmente te das cuenta de cómo cambia la vida.

¿Ha sido difícil romper con todo eso?

Sí, ha sido complicado. Han sido muchos años con una cuerda estirada conmigo misma y apretaba mucho. Yo apretaba mucho. Demasiada exigencia, demasiado perfeccionismo, yo creo que demasiado control.

¿Crees que eso no te ha permitido disfrutar?

No, no me ha permitido disfrutar.

¿Ahora lo estás haciendo?

Ahora he soltado. He soltado ese control, ese exceso de control. Al soltarlo, yo creo que te permite vivir más libre. Haces lo mismo, pero lo haces desde una libertad que te permite vivirlo, disfrutarlo y, sobre todo, disfrutar básicamente.

Volviendo al álbum, te has rodeado de grandes artistas y, sobre todo, amigos.

Sí, la verdad que ha sido muy bonito. El momento en el que descuelgas el teléfono y todos los compañeros sin saber ni qué tema, ni qué íbamos a hacer, ni cuándo, ni cómo, decían sí, mañana estoy en tu casa. Muy bonito.

¿Cómo ha sido esa elección de temas?

Algunos eran muy evidentes. En el caso de Alejandro Sanz o de Pablo López, era como que tenía que ser así. Con los otros, entre las ideas que yo podía tener y las canciones que les gustaba a ellos y sentarnos y ver esos temas. Quise en todo momento que ellos sintieran que el tema era de ellos. Trabajamos con productores y con arreglistas que les conocieran, que supieran que la canción fuera de ellos. Aaptarme yo a ellos, básicamente.

Resumir toda esta trayectoria de 25 años en un solo disco no habrá sido nada fácil.

No, no ha sido nada fácil y evidentemente se quedan muchas canciones fuera y se quedan compañeros fuera. No es fácil hacer algo así en unos tiempos relativamente cortos. Yo creo que es muy bonito, creo que es algo que ha sido muy especial como celebración de estos 25 años, pero es verdad que hay otras muchas cosas. Al final en el "show" una de las cosas más bonitas es ese recorrido absoluto por esos 25 años. No solamente con las canciones que están en el disco, que evidentemente tienen que estar, sino por otras muchísimas más canciones que, incluso, habíamos perdido un poco del radar. Y, de repente, las escuchas y dices: "¡Bah! Esta canción". Yo creo que eso es una de las cosas más divertidas de este "show".

Mucha gente agradece en redes sociales que hayas incorporado canciones que en otras giras se habían quedado atrás.

Sí, al final ese es un poco el concepto. No es fácil cuando estás haciendo el "show" porque depende de lo que estés haciendo, del proyecto que tengas, del disco que tengas. Tratas un poco de equilibrar con los temas que tienes. En este al final es una celebración de esos 25 años. Era fundamental recuperar canciones.

¿Qué destacarías de estos 25 años?

El aprendizaje. Creo que al final llega un momento que has vivido diferentes tipos de tormenta, diferentes tipos de primaveras, diferentes tipos de veranos... Y, de repente, hay un momento en el que todo lo vivido se convierte en aprendizaje y acaba siendo templanza y un sí a la vida sin correas.

¿Cambiarías algo?

No, no cambiaría nada porque probablemente no habría llegado aquí así.

Supongo que es un orgullo y también hay un gran trabajo detrás para que 25 años después sigas colgando el cartel de completo en muchos lugares.

No sé. Yo creo que al final hay un poco de todo. Hay mucho trabajo, hay mucha perseverancia y yo creo que hay mucho amor por la música y mucho respeto a la música y al escenario.

¿Sigue existiendo esa presión antes de subirte al escenario?

La presión siempre está, pero yo creo que ahora es la presión que tiene que haber. La presión que yo ahora mismo siento es la que tiene que estar, no la enfermiza.

Que haya nervios y presión, pero disfrutando.

Exacto. Estoy disfrutona.

Tras 13 álbumes de estudio, 17 discos de platino y 6 de oro, algunas cantantes jóvenes te consideran una gran referente. ¿Tú lo has vivido así?

No lo sé. Al final, llevo muchos años haciendo lo que amo, luchando y peleando por esa posición de la mujer en la música para conseguir esa credibilidad. No lo hemos tenido fácil, ni muchísimo menos. Es verdad que a día de hoy me siento parte, como una pequeña semillita, en esa lucha cuando veo todas las mujeres que hay empoderadísimas, con una posición brutal en la música y levantando la cabeza, con la cabeza muy alta hacia las mujeres. Yo creo que, un poquito semillita de otras miles de millones de mujeres, me siento.

¿Te ves dentro de 25 años en la música?

Yo sí. O sea, yo estoy ahí. No sé si 25 más o cómo llegaremos, pero en mis planes no entra en ningún momento parar.

