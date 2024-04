"Si te ríes de ti mismo, empiezas a aceptarte"

El actor José de Luna, conocido como Josete en la película Campeones, y el humorista Edu Luky son vecinos de Rivas Vaciamadrid desde hace muchos años. Josete siempre le pedía al cómico, que participó en el mítico programa "Genio y figura" de Antena 3 junto a Chiquito de la Calzada, Paz Padilla o Bertín Osborne, si podría actuar en alguno de los espectáculos. "Yo no lo veía", recuerda Edu Luky. Sin embargo, en 2023 ambos decidieron presentarse al programa "Got Talent" bajo el nombre "Doscapacitados" para provocar la risa entre el público al imitar a distintos personajes y animales. "Ante tanta insistencia y tras su participación en la película Campeones, decidí llevarlo a mis espectáculos para que actuara cinco minutos. Después, pasó a actuar diez minutos y, al final, hemos creado el espectáculo", explica el cowboy del humor, que ha recorrido toda España con su característico estilo.

Desde ese momento, el dúo ha viajada por gran parte del territorio español para reivindicar el humor social para todos los públicos, en el que todo el mundo se ve reflejado. Este sábado actúan en los cines Kinépolis de València en un espectáculo, en el que los asistentes disfrutarán de las extraordinarias vivencias y logros de Josete. "El espectáculo está gustando mucho y estamos agotando la mayoría de entradas", explica el cómico.

La complicidad entre ambos es más que evidente. Josete acude todos los días al centro ocupacional ASPADIR, donde recibe la visita de Luky. "Hicimos un trato. Él tiene que seguir acudiendo si quiere que el espectáculo siga", recuerda el humorista, quien reivindica la importancia de esta obra que recuerda que "por salud mental, humorearse y aceptarse, es fundamental". "Doscapacitados" permite potenciar, a través de la risa, valores como la igualdad de todos, el esfuerzo y la capacidad de trabajo a través de un texto motivacional, con storytelling, vivencias y logros de Josete. "Es una lección sobre reírse de uno mismo, aceptarse y no compararse con los demás, desdramatizar y ser positivos", indica.

El dúo ofrece dos versiones para este espectáculo. Uno está destinada al público en general y otra se realiza en los centros educativos. "Intentamos motivar a través de reflexiones del día a día", explica. Además, en los colegios, proyectan cuatro vídeos de la película Campeones para que los más pequeños extraigan una moraleja.

"Me cambió la vida"

Josete reconoce que su participación en la película de Javier Fesser en 2018 le ha cambiado la vida, que tuvo una segunda entrega el pasado año con Campeonex. Sin embargo, Luky bromea que "la fama se le ha subido a la cabeza". El actor acude todos los días a un centro ocupacional, aunque, en ocasiones, debe compaginarlo con sus estudios. "Últimamente está muy protestón y no quiere ir, pero él sabe que hicimos un trato y debe cumplirlo", afirma el cómico, quien reconoce que trabajar con él "está siendo muy bonito porque es muy disciplinado". Josete reivindica la importancia de aceptarse a uno mismo. "El sentido del humor es un mecanismo de supervivencia. Si te ríes de ti mismo, empiezas a aceptarte", indica Luky.

La pareja cómica forma el dúo Doscapacitados. / URBAN

Aunque todavía existen ciertos estereotipos en torno a las personas con discapacidad, el actor empieza a romper barreras. Con este espectáculo, pretende difundir su ejemplo, pero siempre con una sonrisa. "Al principio la gente no sabe cómo reaccionar cuando lo ven. Pero ha demostrado que tiene un punto cómico y sabe reírse de las situaciones", concluye.