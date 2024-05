La coreógrafa Cuqui Jerez representa en el TEM su musical deconstruido Mágica y Elástica

Mágica y Elástica es un proyecto de la coreógrafa y performer Cuqui Jerez en colaboración con seis artistas de diferentes disciplinas: el músico Óscar Bueno, la bailarina y coreógrafa Cécile Brousse, los artistas visuales Javi Cruz y Louana Gentner, el cantante Anto Rodríguez y el diseñador de luz Gilles Gentner. Esta confluencia ha dado como fruto una pieza que se configura como un musical deconstruido que subirá a las tablas del TEM los próximos 24 y 25 de mayo.

En Mágica y Elástica se explora la manera en que el sonido, el movimiento y la imagen trabajan juntos. Surge de una investigación que indaga en la capacidad narrativa de la música y pone el cuerpo en el centro.

La deconstrucción del género musical ofrece un campo de trabajo en el que la narrativa puede partir de una imagen, la coreografía de una pieza musical, la música de la narrativa y la coreografía de la imagen, sin jerarquías entre ellas, cooperando para generar la partitura de la pieza. El resultado es un cuerpo musical amorfo, mixto y con múltiples capas.

En palabras de la investigadora y curadora en el campo de la danza y la coreografía contemporáneas Andrea Rodrigo, Mágica y Elástica “propone un tiempo que toma la forma de un paisaje, si bien hay líneas y elementos dramatúrgicos, no hay una narración que guíe la experiencia”.

Coreógrafa ante todo

Cuqui Jerez empezó a desarrollar su trabajo coreográfico en 2001. Desde entonces ha creado piezas de diferentes naturalezas que se han presentado en numerosos festivales, teatros y museos de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Sus propuestas no se corresponden necesariamente con la idea de una coreografía, aunque para la madrileña la creación coreográfica se nutre de elementos de diferentes disciplinas: “Desde mis primeras piezas, mi trabajo ha sido una herramienta para entender el acto performativo. Hasta ahora he hecho performances, danzas, piezas de teatro, vídeos, textos, fotografías, objetos, acontecimientos y publicaciones, pero de alguna manera considero todas estas prácticas como coreografías. Mi enfoque de todas las obras es coreográfico, por eso me considero principalmente una coreógrafa”.