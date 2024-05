"Los primeros", el disco que se grabó en menos de 90 minutos

Ochenta y tres minutos fue el tiempo que necesitó la selección española para marcar doce goles a Malta y conseguir, así, su clasificación para la Eurocopa de 1984. Aunque parezca sorprendente, un músico valenciano sólo necesitó, veinte años después, un minuto menos para grabar un número similar de canciones. Concretamente, César García, conocido artísticamente como LittleBirdRock, estuvo encerrado en un estudio durante 82 minutos junto a un grupo de músicos para grabar los once temas de su primer disco Los primeros el pasado 2023.

Durante la grabación, el artista estuvo acompañado del guitarrista chileno Samu Vilu, el batería brasileño Marcelo Cardoso y el bajista Leandro Llaguas. «No se conocían entre ellos, ni habían tenido un minuto de ensayo», recuerda García. El propósito no era nada sencillo, ya que, en palabras del propio músico, «no sabían qué tenían que tocar y yo tampoco tenía ningún tipo de letra preparada». Todo fue improvisado, incluso el nombre de los temas. «Yo salía del estudio y preguntaba a los que estaban allí para que me dijeran un título. Así iba componiendo los temas», afirma. El primero de ellos fue «Sol radiante» y, tras él, surgieron diez canciones más.

Los cuatro músicos se encontraban en una de las salas del estudio de València, mientras que el cantante estaba en otra de ellas. «Yo escuchaba los acordes. Si me gustaba, empezaba a cantar el tema. En caso contrario, les interrumpía para que volvieran a probar», recalca.

«Era una locura»

En sus palabras, «Milena y Vicente, dueños del estudio, me dijeron que era una locura, que me iba a gastar el dinero para nada. Nunca nadie les había propuesto algo así«. Sin embargo, LittleBirdRock tenía un sueño por cumplir tras 25 años en el mundo del rock and roll. «Yo le dije a Iñaki, que era el técnico, que iba a volver unos días después con cuatro músicos para grabar el disco, cuya composición de letra y música se iba a crear en el momento. Él me dijo que estaba loco, que eso era imposible», recuerda el rockero entre risas. Sin embargo, recalca que «confiaba totalmente en este sueño que tenía en mi mente y mi corazón desde hacía muchos años».

El proceso no fue sencillo, ya que, en un primer momento, los músicos se negaron. Indica: «Me dijeron que en hora y media grabaríamos como mucho dos canciones, pero no desistí en el empeño».

Sin embargo, esta no fue la única ocasión en la que César García improvisó cada una de las letras de sus canciones. En sus conciertos, no hay ningún tipo de ensayo previo. En otras palabras, es como si el seleccionador Miguel Muñoz no hubiese preparado ninguna estrategia para ganar a Malta. No obstante, en el caso del artista, no le ha ido tan mal. «Yo no hago ‘covers’. Compongo la canción en el mismo momento en el que subo al escenario, por lo que cada concierto es un mundo», indica el artista, quien actúa cada miércoles en una pequeña sala de València. «Nadie sabe qué voy a cantar. Es muy divertido porque la gente alucina. Lo bueno es que nunca puedo repetir la canción porque no me sé la letra, así que tampoco se la pueden aprender», afirma.

Al valenciano, la música le ha salvado la vida. «Hubo épocas que no pude cantar. Ahora disfruto muchísimo encima del escenario», concluye.

