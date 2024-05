Los valencianos con mejor olfato de España

Catar a ciegas es uno de los ejercicios más reveladores tanto para medir las capacidades del catador como para valorar en su justa medida un vino. Para Josep Gallego, capitán del equipo ‘Terroir a Ciegas’, es un tipo de cata en la que prima «la calidad por delante de la cantidad, porque no es tanto beber como catar, saborear, degustar.... No hay nada que te condicione, es un ejercicio que te permite desarrollar tu memoria sensorial». Práctica habitual en algunas guías y concursos para evaluar las cualidades de los vinos, de un tiempo a esta parte proliferan también los concursos de catas a ciegas en los que son los catadores los evaluados, ya que no puntúan al vino en función de la calidad, sino que han adivinar diversos parámetros de cada vino con la única ayuda de la vista, el olfato y el gusto. Si la prueba ya parece complicada para un catador, la dificultad aumenta si se hace en grupo, puesto que lo normal es que cada miembro del equipo destaque atributos que el resto valore de forma distinta.

Los valencianos Josep Gallego, David Carril, Felipe Pardo y Juan Luis Vanrell acaban de ganar el Campeonato de España de Cata a Ciegas por Equipos que se ha celebrado en las instalaciones de la bodega de Ribera del Duero Pago de Carraovejas, y lo han hecho por segunda vez en cuatro años, convirtiéndose en el equipo con mejor olfato de España. Catan juntos desde 2009. Suelen entrenar todos los viernes que pueden en el bar Erajoma de València, propiedad de Ramón Bonet, al que se podría considerar el ‘quinto Beatle’ del equipo, y siempre buscan a alguien de fuera para que les compren los vinos que luego catarán a ciegas.

Se iniciaron en esto de los concursos en el concurso de cata por parejas Vila Viniteca. «Vimos en estos concursos una manera de seguir quedando para catar y disfrutar de los vinos y surgió participar en el campeonato de España por equipos. Lo ganamos en 2021 y eso nos abrió la puerta para participar en el campeonato del Mundo, que se celebró en Francia y donde quedamos en tercer lugar», recuerda Gallego, capitán del equipo y el único que tiene cierta vinculación ‘profesional’ con el sector del vino, ya que colabora con el portal Verema como director de paneles de cata.

Ese primer éxito les pilló un poco por sorpresa, pero en la edición de este año ya llegaban con ciertas expectativas, después de varias finales y un tercer puesto en el Vila Viniteca y de ganar el Canarias Wine Challenge.

«Habíamos entrenado bastante, pero en una prueba de esta dificultad puede pasar cualquier cosa», comenta Josep, que reconoce que la clave fue «el vino número 7, un Syrah australiano con el que hicimos pleno de puntuación», aunque insiste en que lo fundamental es «escuchar y respetar la opinión de todos los componentes del equipo. Casi siempre hay consenso, pero las pocas veces que no es así hay un respeto máximo y no existen reproches entre nosotros, algo vital a la hora de mantener la confianza en uno mismo».

Ahora el equipo Terroir a Ciegas espera la llegada de octubre para representar a España en el Mundial que se celebrará en la región francesa de Burdeos y donde contarán con el apoyo de Daniel Monsonis, de Eclècticvins, que ejercerá como entrenador del cuarteto.