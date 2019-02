Marcelino: "Esta plantilla ha sufrido y se merecía este premio"

El técnico del Valencia CF, Marcelino García Toral, se mostró "contento" por el club, la afición y su cuerpo técnico tras llevar al cuadro 'che' a la final de la Copa del Rey once años después, en medio de una temporada complicada que dejó ya este jueves el primer "premio" después de ganar (1-0) al Betis.

"Sabemos que una semifinal se pude decidir por mínimos detalles. Lo vimos ayer, quien aprovechó las oportunidades está en la final", indicó en declaraciones a TVE tras la vuelta de semifinales celebrada en Mestalla, donde decidió el gol de Rodrigo en el segundo tiempo.

"En el primer tiempo hubo momentos que nos costó. Nos defendimos bien como viene siendo habitual. Ese gol en el segundo tiempo, aunque no definitivo sí nos ponía las cosas en clara ventaja", añadió.

Marcelino recordó los baches de la temporada para destacar la importancia de la final que jugarán contra el FC Barcelona el 25 de mayo. "Esta plantilla ha sufrido mucho esta temporada y se merecía este premio. Un equipo competitivo siempre", afirmó.

"Ellos se lo merecen, la afición se lo merece, el club se lo merece después de 11 años, el cuerpo técnico también nos lo merecemos después de una larga trayectoria. Gracias a Mateu Alemany porque en momentos de dificultad apoyó a este cuerpo técnico. No me olvido de esos momentos. Ahora a disfrutar. Me considero un privilegiado por vivir el espectáculo de este estadio", añadió.

El técnico 'che' se refirió al futuro en la liga y en Europa. "Lucharemos por ello. Nos ha penalizado los empates. No es lo lógico de acuerdo a los merecimientos en el campo. Pensar en este fin de semana en la liga luego en Europa, sabemos que nos quedan semanas de dos partidos y ver si somos capaces de dar muchas más alegrías a esta extraordinaria afición", finalizó.