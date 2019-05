Amaños partidos de fútbol: Acusan a los jugadores del Valladolid de apostar por la derrota ante el Valencia CF

La Policía Nacional ha detenido a varias personas, entre ellas varios futbolistas y exfutbolistas, como presuntos miembros de una organización criminal dedicada al amaño de partidos de fútbol de Primera y Segunda División para obtener beneficios en apuestas deportivas.

El programa Espejo Público de Antena 3 ha desvelado que el partido que destapa la presunta red de compra de partidos de fútbol a través de las apuestas es el que disputó el Valencia CF en el José Zorrilla ante el Valladolid en la última jornada de Liga. El equipo de Mestalla necesitaba ganar para asegurarse una plaza de Liga de Campeones y así fue, ganó 0-2. Según una información del periodista Nacho Abad, las casas de apuestas detectaron una entrada de dinero inusual para apostar en este encuentro, lo que alertó a la Liga de Fútbol Profesional, y su presidene, Javier Tebas,denunció el caso a la policía.

Eso sí, el periodista deja muy claro que no se está investigando que el Valencia CF amañara el resultado con el Valladolid: "No es un amaño entre clubes, estamos hablando de que presuntamente jugadores y ex jugadores venden el partido para ganar dinero en las apuestas", ha asegurado Abad en Antena 3.

En la operación han sido detenidos varios futbolistas, entre ellos el valenciano Raúl Bravo, ex jugador del Real Madrid; Borja Fernández, exjugador del Real Valladolid Club; Carlos Aranda, exjugador de varios equipos de Primera División; Íñigo López Montaña, jugador del Deportivo de La Coruña. Samuel Saiz Alonso, jugador del Getafe, pese a las primeras informaciones al respecto, no está detenido, según ha confirmado el club azulón.

También han sido arrestados Agustín Lasaosa, presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, y Juan Carlos Galindo Lanuza, jefe de los servicios médicos del mismo club. Un amplio dispositivo de Policía Nacional se ha desplegado en la sede de la Sociedad Deportiva Huesca en la capital oscense desde primeras horas de esta mañana.

A todos los detenidos se les imputa pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales. Las fuentes de la investigación han precisado a Efe que se prevén once detenciones y que los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) han iniciado también varios registros, uno de ellos en la sede de la Sociedad Deportiva Huesca.