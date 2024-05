Sagunt felicita les seues campiones

Treball, alegria, compromís, maduresa, companyonia, orgull, incansable, exemple i campió. Tots estos qualificatius va meréixer el primer equip del BM Morvedre durant la recepció a l’Ajuntament de Sagunt després del recent ascens a la Lliga Guerreres Iberdrola.

L’alcalde va dedicar unes paraules emocionades al BM Morvedre. / Ana Alicia Nuez

Malgrat l’extravagant decisió de la federació espanyola de furtar-li la corona de campió de Divisió d’Honor Or, en sumar-li un gol en contra que la taula de cronometratge no va comptabilitzar en el penúltim partit de lliga, l’emoció va impregnar este acte presidit per l’alcalde, Darío Moreno, el màxim mandatari del club, Juan Ignacio García Tiri, regidors, cos tècnic, jugadores i familiars.

Història de Sagunt

“Cap decisió de despatx canviarà que sou les nostres campiones”, va resumir Moreno, que va posar l’accent en l’èxit que suposa “tindre una filosofia a llarg termini per a construir des de la base”. L’alcalde també va destacar l’“ona expansiva d’este èxit”, fonamentalment per “l’alegria que heu fet sentir a molta gent. Sou ambaixadores de Sagunt i un factor motivacional. Sou un orgull i història de la ciutat”, va insistir l’alcalde.

L’alcalde va destacar l’“ona expansiva d’alegria” que ha provocat el retorn a la màxima categoria

La nota més emotiva la va posar Bea San Isidro Uki, capitana que ja ha anunciat la seua retirada. L’extrem va posar com a clau de l’èxit “el treball, la unió i el cor de l’equip”.

Decisió “irresponsable”

El entrenador, Manu Etayo, incidió en la «irresponsable» decisión de la federación y agradeció el "apoyo del ayuntamiento, la confianza de la directiva, el empuje de la afición y, sobre todo, a estas pedazo de mujeres, que han creído y no han dejado de arrimar el hombro hasta el final, aunque muchas ya sabían que no iban a seguir", dijo en referencia a sus jugadoras.

Tiri també va mostrar el seu “enuig” per perdre el títol de campió, encara que es va centrar en el desig que “comence una època nova en la qual ens assentem en la màxima categoria”.

Crida a les empreses

El regidor d’Esports, Javier Timón, va ser l’encarregat d’obrir l’acte amb lloances al model de club, a més de llançar una crida a les empreses perquè aposten per l’handbol femení a Sagunt i la seua consolidació al nivell més alt.

