"No hemos estado a nuestro nivel"

La derrota ante el Celta de Vigo dejó las primeras reacciones en un Marcelino García Toral que reconoció que el encuentro no fue el mejor partido de los de Mestalla. «Creo que hoy no jugamos a nuestro máximo nivel. No hemos hecho nuestro mejorar partido. Es evidente que tenemos que mejorar el nivel de juego», destaca el técnico valencianista, antes de señalar el principal punto que vio en sus jugadores durante todo el partido: la precipitación. «Creo que nos sobró precipitación. Cada minuto que pasaba aumentaba la sensación de que no podíamos empatar. En lugar de centrarnos en el juego, queríamos hacerlo todo más rápido y eso provocó que fuéramos imprecisos. Me dio la sensación de que el equipo estaba muy separado y el partido se convirtió en un ida y vuelta.

El asturiano, que en las últimas horas había mandado mensajes hacia Lim por la tempestad interna que el club ha vivido desde este verano y que sigue vigente con la más que posible venta de Rodrigo, no creyó ante los medios que el Valencia concediera mucho durante el partido. «El Celta tuvo alguna ocasión, pero creo que las más claras fueron del Valencia CF. No tengo la sensación de haber concedido mucho. La única ocasión del primer tiempo fue la del gol. Luego sí tuvo en el tramo final pero es fruto de arriesgar por ir perdiendo», expresó.

En cuanto a lo futbolístico, el de Villaviciosa aseguró que intentaron ganar pese a que el Celta tenía «un buen equipo a nivel ofensivo»

«Estaba todo igualado y consiguieron un gran gol. Luego creo que reaccionamos muy bien pero no fuimos capaces de acertar. En el segundo tiempo estuvimos muy irregulares. En el cómputo global del partido creo que pudimos empatar, pero no me parece injusto que ganara el Celta. Creo que fue superior a nosotros», remarcó el entrenador che.

Asimismo, respecto a su ánimo y al de la plantilla tras sumar tan solo un punto de seis posibles hasta el momento, Marcelino señaló que su estado es bueno. «El mío es bueno. Tampoco veo un equipo debilitado a nivel mental. Puede haber una cierta incertidumbre hasta que acabe el mercado. Nosotros tenemos que mantenernos al margen de esas situaciones y trabajar para mejorar».

«El vestuario está jodido»

El guardameta Jasper Cillessen también dio sus impresiones en la zona mixta asegurando que esta derrota deja al vestuario «jodido» ya que lo que quiere el equipo «es ganar». Respecto a las cuestiones extradeportivas, el holandés explicó que los jugadores «estamos para jugar el partido y nada más» y puntualizó que el único camino a seguir tras dos partidos es seguir trabajando para mejorar.