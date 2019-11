La renovación de Soler entra en ebullición

La renovación de Carlos Soler afronta un punto determinante. Sus agentes estuvieron ayer martes por la mañana en la oficinas del Valencia CF y allí mantuvieron una reunión con el presidente del club, Anil Murthy, en la que se ha avanzado en la línea que las dos partes han marcado en los últimos meses: el club valora a Soler como uno de sus hombres franquicia y el centrocampista canterano quiere seguir ganando y creciendo vistiendo la camiseta del equipo de su vida.

Este es el punto de partida de la negociación y sobre esa base está por cerrar la prolongación de su contrato, la cláusula de su blindaje y su sueldo. Se va a dar un salto, que reconocerá su estatus y su rol dentro del proyecto. Al otro lado ha estado la necesidad de garantizar un equipo competitivo, estable, a la altura de lo que se supone debe ser el Valencia CF.

Mateu Alemany ya había iniciado los contactos para la renovación del contrato de Carlos, tal como publicó SUPER el pasado 13 de marzo. Todo había quedado pendiente de actualizar y poner en hora por el cambio en la estructura deportiva y la dirección general del club. Las riendas de la negociación las tomó y las lleva Anil Murthy que ahora ejerce las funciones de director general y es consciente de la importancia del futbolista y de la encrucijada de mercado. Con el consejo de Jorge López, la prioridad estaba clara. Soler termina contrato en junio de 2021 y llegar al próximo semestre sin el acuerdo cerrado hubiera supuesto un peligro para el Valencia dado el presente y el futuro de Soler. En estos momentos no se puede afirmar que haya acuerdo entre las partes, pero según ha podido saber este diario las sensaciones son tremendamente positivas tras el encuentro tanto en lo que al club se refiere como por parte del futbolista. Es más, hasta se detecta moderado optimismo y no se descarta la posibilidad de que el acuerdo definitivo llegue próximamente. Las partes no se han marcado una fecha para tampoco quieren que la negociación se convierta en un serial, al contrario, tratan de darle normalidad. Eso sí, en estos momentos para el Valencia CF es prioritario lograr la ampliación de contrato de Carlos Soler y hacer del canterano un referente del proyecto por los muchos valores que reúne.



El 'Plan renove'

Además de la de Soler, el club de Mestalla tiene en mente otras dos renovaciones que también considera capitales para el proyecto y son las de Ferran y Kang in Lee, que como Carlos, también terminan contrato en junio de 2021. Al respecto ya ha habido contactos con el club en el caso de Ferran ya que Anil Murthy se reunió con el agente del joven futbolista de Foios, Héctor Peris, dos veces en la misma semana en que viajaba a Singapur para reunirse con Peter Lim. Fue la reunión en que de manera definitiva quedó cerrada la salida del ya exdirector general del club, Mateu Alemany, del club de Mestalla.



Y el caso Garay

Por último, se han retomado los contactos para la ampliación de contrato del argentino Ezequiel Garay, que termina en el mes de junio de 2020 y por lo tanto en apenas unos días queda libre y puede negociar con cualquier club, concretamente el uno de enero próximo. Como en el caso de Carlos Soler, Alemany había comenzado. La abrupta salida de Marcelino del Valencia CF y el vínculo que el defensa argentino mantenía -y mantiene- en lo personal con el entrenador asturiano, enfriaron las negociaciones. Teniendo en cuenta que Garay tiene en la actualidad 33 años, su renovación no es estratégica pero se trata de un futbolista titular y los 'pros' hacia su renovación superan a las 'contras'.



Problema serio con Cristian

Donde sí puede tener un problema serio el Valencia CF es en la renovación de Cristian Rivero, tercer portero del primer equipo y futbolista en el que se confía mucho en el club pero que dados los acontecimientos del pasado verano todavía no ha firmado la renovación y su contrato termina el próximo mes de junio. Fue Pablo Longoria quien comenzó las negociaciones pero en su momento no se cerró el acuerdo y ahora Cristian, como Garay, está a punto de ser libre y poder negociar. Su fichaje por otro equipo sería por tanto a coste cero y esto ha provocado que algunos clubes hayan llamado a su puerta. De momento el acuerdo, que parecía cercano, se retrasa en lo que es un serio contratiempo ya que los técnicos ven en él el portero de futuro y no en el argentino Blázquez, que está cedido y para adquirirlo en propiedad hay que pagar tres millones de euros.



Soler puede volver al equipo

Por otra parte, precisamente la presencia de Carlos Soler en la sesión de entrenamiento del equipo ayer por la tarde fue la principal novedad para el entrenador Albert Celades, que hasta podría contar con él para el partido del sábado en Sevilla ante el Betis. Si en adelante evoluciona bien y no tiene ningún problema, Soler podría regresar a un convocatoria.