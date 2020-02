Ceballos explica por qué no fichó por el Valencia CF

El Valencia CF negoció el pasado mes de enero la cesión de Dani Ceballos, futbolista que pertenece al Real Madrid y que a su vez está cedido hasta final de temporada en el Arsenal inglés. Con el OK de Celades, el centrocampista fue el elegido para incorporar en el mercado de invierno, una opción prioritaria sobre todo en el caso de que acabara saliendo Rodrigo Moreno.

El jugador se había recuperado de una lesión muscular que sufrió el 6 de noviembre, pero con la destitución de Unai Emery -el hombre que lo llevó a Londres- y la llegada de Mikel Arteta al banquillo, su papel en el equipo cambió radicalmente, dejó de jugar y es entonces cuando empezó a plantearse la posibilidad de cambiar para no perderse la Eurocopa del próximo verano.

Ceballos, en una entrevista exclusiva al diario Marca, explica este miércoles por qué finalmente la operación con el Valencia CF no se llevó a cabo y da detalles de su situación en el Arsenal.

Fue uno de los nombres del pasado mercado invernal. Se publicó que se estaba tratando de anular la cesión en el Arsenal y de hecho el Valencia le quiso. ¿Qué pasó en esos días?, le preguntan. "Nunca he tenido un mercado tranquilo, ni de verano ni de invierno. El primer año del Betis ya estaban Madrid y Barça interesados en mí, luego firmé con el Madrid, después ya en enero que si me quería el Betis de vuelta, después del Europeo al Arsenal, ahora vuelta hacia otros equipos... Es señal de que haces las cosas medianamente bien para que haya equipos que se interesen por ti. Pero también es verdad que me gusta una estabilidad en un club y decidí quedarme en el Arsenal porque es quien apostó por mí y deseo devolverle la confianza porque creo que es el momento de dar un paso al frente".

A la hora de la verdad, porque a última hora el Real Madrid comunicó que la operación no era posible, ¿llegó entonces a plantearse la salida? La respuesta es "no, cuando te pones a pensar fríamente las cosas... Parece una simple tontería pero los aficionados del Arsenal tienen una canción dedicada a mí, hay solo tres o cuatro jugadores en el equipo que tienen su canción y llevan muchos años allí. Me siento muy querido, cada vez que juego en el Emirates o salgo a calentar la afición continuamente siempre me está respaldando", recuerda.

Aunque sí reconoce que llegó a pensar en ello: "Sí, porque hay una Eurocopa en juego. Cuando entras en un arrebato porque no juegas cinco o seis partidos empieza el nerviosismo, pero cuando te lo replanteas bien sabes que vienes de una lesión de dos meses y medio y que tu físico tú crees que está al cien por cien pero no lo está... Lo pones todo en la balanza, lo piensas con los pies sobre el suelo, sabes que el que apostó por ti fue el Arsenal y tienes que devolverle esa confianza a través de trabajo y de revertir la situación. Si lo logro tendrá mayor valor, el hecho de regresar de una lesión y ayudar al equipo a conseguir los objetivos, dejará una mejor sensación que si hubiera tomado la decisión cobarde de irme y dejar el equipo plantado. El Arsenal apostó por mí y no puedo fallarles".

Descartada la opción de Ceballos, el Valencia CF tuvo sobre la mesa la cesión del jugador del Sporting de Portugal Bruno Fernandes, también un centrocampista de carácter ofensivo capaz de conectar con el ataque, siempre que se produjera la baja de Rodrigo, por el que esos días pugnaba el FC Barcelona.