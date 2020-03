Peter Lim tranquiliza a los 400 empleados del club: "El VCF no aplicará ningún ERTE"

El Covid-19 afecta a casi la totalidad de los 194 países reconocidos por la ONU y, en especial, a todas las esferas de sus sociedades. El deporte en general y el fútbol, en particular, no han podido quedarse al margen, por ejemplo, hasta el punto que todas las competiciones europeas están completamente paralizadas y guardando cuarentena como hace el resto de sectores.

Los efectos de este coronavirus, sin embargo, no sólo se dejan sentir en las ligas y demás torneos, sino que cada vez son más los deportistas y futbolistas contagiados. La repercusión de la crisis sanitaria golpea en su expansión a los sistemas económicos. Muchos clubes, en este sentido, se están planteando lo que algunos han empezado ya a realizar: aplicar las herramientas laborales que los diferentes gobiernos han puesto a disposición de las empresas en un contexto coyuntural tan complicado. Principalmente, los ERTEs, Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Sin competición, los ingresos han entrado en peligro. Si la situación persiste, sus cajas perderán buena parte de la liquidez sin las cantidades referentes a los derechos televisivos, partida sustancial en el apartado de ingresos de los balances.

En lo referente al Valencia CF, Peter Lim ha puesto a disposición del club la línea de crédito que tiene abierta por si surgen en el contexto de crisis la necesidad de cubrir el pago de salarios a los empleados. Más allá de la plantilla del primer equipo, el Valencia contabiliza cerca de 400 empleados. Es una medida de previsión para el caso de que la Liga no concluyese por culpa del Covid-19. El máximo accionista no contempla la alternativa del ERE.

Este es el mensaje de tranquilidad que el máximo accionista ha hecho llegar a todos los empleados del club a través del presidente, Anil Murthy: «Quería transmitiros un mensaje de ánimo y tranquilidad a todos en estos días tan complicados que nos está tocando vivir. He tomado la determinación de no aplicar ninguna de las opciones que desde el ámbito laboral se están barajando en estos momentos. El club no aplicara ningún ERTE ni tomará ninguna determinación en el sentido de reducción de puestos de trabajo. No me parece justo tomar este tipo de medidas para este gran grupo de trabajadores que formamos esta institución de 101 años de historia».