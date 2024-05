Encrucijada este verano con el mejor portero de LaLiga

«Mi sueño es quedarme en el Valencia CF, pero no depende de mí». Estas eran las palabras de Giorgi Mamardashvili acerca de su futuro tras el empate a cero frente al Rayo Vallecano el pasado domingo en Mestalla. El guardameta sabe que es un firme candidato a convertirse en la gran venta del Valencia CF este mercado de verano, quiera o no quiera, y más aún si el equipo no se clasifica a competición europea como todo apunta que sucederá. «Aún no lo sé (su futuro). A ver qué pasa», concluía Giorgi, también afectado por la incertidumbre ya habitual con la que Meriton gobierna el club.

Su idea no es salir de Mestalla, lo ha dejado claro públicamente, pero la política de Peter Lim de abaratar año tras año el coste de plantilla permanece inamovible y este próximo periodo estival apunta a ser la próxima víctima de esta ‘política de empresa’. Además, su rendimiento esta temporada ha multiplicado su valor de mercado y, por ende, potenciado su presencia en la rampa de salida, ya que el club le ve como una oportunidad de oro de ingresar una cantidad importante de dinero por un futbolista más que amortizado. No hay que olvidar que el Valencia apenas desembolsó alrededor de un millón de euros por hacerse con él. Casi tres años más tarde, su valor de mercado ronda e incluso podría superar los 35 ‘kilos’. En la última actualización de ‘Transfermark’, portal especializado en mercado y valores, se situó como el guardameta más valioso de LaLiga y el séptimo del mundo solo superado por Diogo Costa, Donnarumma, Kobel, Ederson, Onana y Maignan, a pesar de que muchos de estos guardametas no han completado ni mucho menos una temporada a un nivel tan elevado como el del por ahora jugador valencianista.

Y precisamente gracias a su gran temporada, la de su confirmación como uno de los mejores del mundo en su puesto, ‘novias’ no le van a faltar este verano. Durante varios meses se rumoreó con equipos de la Premier que han mostrado interés, aunque hasta el momento ninguno ha cogido forma. Lo que está claro es que en cuanto se abra el telón del mercado no serán pocos los equipos que se lancen a por él, y más todavía si el Valencia le cuelga abiertamente el cartel de transferible. En ese escenario, todo apunta a que el salvador del Valencia en muchas noches esta temporada pondrá fin a su demasiado corta etapa en Mestalla.

Números de «top» mundial

Quizá decir del mundo es un poco aventurado, pero lo que es innegable es que Giorgi Mamardashvili ha sido el mejor portero de LaLiga esta temporada, como así lo reflejan las estadísticas. El georgiano ha evitado 8,4 goles esta temporada, el que más de todo el campeonato español, y el segundo mejor dato a nivel europeo. Y todo con eso con solo 23 años y un margen de mejora todavía grande.

Todos esos ingredientes forman una encrucijada en la que Mamardashvili quiere quedarse y se ve más años en València, su casa, pero el grupo que posee la mayoría accionarial del club ve la oportunidad del verano para que el Valencia siga costando cada vez menos de mantener. En cualquiera de los casos, será de nuevo un verano movido en Mestalla.