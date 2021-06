Gonçalo Guedes hace tiempo que no piensa en clave Valencia CF. El internacional portugués, la llave del club para abrir el mercado de verano, tiene la cabeza fuera. Se ve lejos de Mestalla la próxima temporada y no lo disimula. Ayer fue preguntado por el Valencia en la concentración de la selección portuguesa. Pareció molestarle. Ni un guiño después de que su padre Rogerio menospreciara al Valencia con unas declaraciones desafortunadas que posicionaban a su hijo en la rampa de salida del verano. El internacional luso rompió su silencio mostrando cero cariño a su club. El Valencia parece pasado para él. Como dijo este sábado el propio Guedes: «Lo que pasó (en el Valencia) ya no interesa». «No pasa nada, sabemos que fue una época complicada en el Valencia. Ahora estoy completamente centrado en la selección. Lo que pasó ya no interesa. Ahora estoy muy concentrado, espero ayudar al equipo y pensar en el presente y en el futuro»,

Las declaraciones del padre de Guedes todavía retumban en las despachos del club y la ciudad deportiva de Paterna. «Si no fuera por el club en el que está, los problemas que tiene el club, estaría bien. Solo brilla cuando hay un equipo que le permite brillar. ¿Se irá? No sé. Allí no hay Champions, no hay Europa League. Él allí está de más», dijo Rogerio. Guedes tenía la oportunidad este sábado de salir al paso, pero ni lo hizo antes a través de las redes sociales, ni lo hizo ahora. No hay camino de retorno. El club tiene claro que hay que vender a Guedes intentando sacar el máximo rédito económico. Sin regalarlo. Mientras tanto la Fiorentina de Genaro Gattuso está llamado a sus puerta con ofertas a la baja que, de momento, no satisfacen al Valencia. Algo que, vista la actitud de Guedes, parece no gustar al jugador. La primera oferta de la Fiorentina, de 18 millones de euros más otros dos en variables, se habría quedado corta ante las pretensiones del Valencia. El club parte como mínimo de los 30 millones de euros. La salida del luso, junto a la del central Mouctar Diakhaby, son una de las que tiene prevista el Valencia y asumida su nuevo entrenador, José Bordalás.

Gonçalo prefiere pensar en la Eurocopa. Para el valencianista ya es una alegría estar en ella después del positivo de Covid y de haberse quedado fuera en las tres últimas listas. «Todos los jugadores seleccionados tienen el voto de confianza del técnico. Estar en el 26 es muy bueno, dada la calidad de la plantilla, y es un voto de confianza. Sentimos que estamos bien y que todo el trabajo realizado a lo largo de la temporada ha valido la pena. Tenemos que aprovechar esta gran competición, en la que cualquier jugador querría estar».

La Portugal de Guedes está integrada en el grupo teóricamente más complicado, que integran también Francia y Alemania. «No digo que sea el peor grupo, es un grupo difícil. Tenemos que aceptarlo y entrar a todos los partidos de la misma manera», comentó el jugador.