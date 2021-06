Acaban de celebrar la Asamblea de la Agrupación.

Bien. Celebramos la Asamblea General Ordinaria Anual para presentar cuentas y demás. Desde septiembre tenemos buena relación con el Ayuntamiento, celebramos el acto en el salón de actos de la Petxina. No se hizo nunca, pero hace nada, nos inscribimos en el Registro de Entidades Culturales del Ayuntamiento.

¿Cómo fue el encuentro con los políticos?

He tenido contacto con Sandra Gómez, Pilar Bernabé y Borja Sanjuán, concejal de Hacienda, y los tres lo tienen muy claro: hay que hacer cumplir la ley y en estos momentos están muy sensibilizados. Lo que no entiendo es que haya compañeros de viaje del gobierno municipal o de la Generalitat que vean un atisbo de poder alargar esta agonía que estamos teniendo. No entiendo posturas. Si dijeras que el Valencia ha presentado proyectos, avales… cuando fue a la reunión con el presidente Puig no se llevó nada. Creo que hay que ser prácticos. Si las cosas no se han cumplido hay que cumplirlas.

Qué triste es verse más protegido por las autoridades políticas que por el propio Valencia.

Es algo que nunca había ocurrido. No había ocurrido también porque no nos conocían. Cada uno podemos tener nuestra opinión política, pero en este sentido, nunca había ocurrido que tanto Generalitat como Ayuntamiento estuvieran tan cerca de la afición y el Valencia tan lejos. De hecho, concretaría más con el presidente del Valencia que con el propio Valencia.

¿Sería diferente con otro presidente?

El tema de Meriton no cambiaría, pero es muy importante las relaciones cercanas entre todos los colectivos que pueda haber valencianistas. Si hubiera otro presidente, este desgaste que está haciendo un presidente que lleva todas las áreas (deportiva, social, económica…) creo que se podría paliar.

Sigue doliendo que os expulsaran de la sede…

Lo dije el otro día en la Asamblea. El día 19 de septiembre de 2020 fue el día que cerramos con llave y nos fuimos de Mestalla. Es una fecha muy triste para nosotros ya que se cortó una relación con el club independientemente de quién estuviera como presidente. Es un día muy triste, pero siempre me gusta ser positivo. Lo veo como el primer día de mayor independencia de la Agrupación.

Se demostró claramente en la manifestación.

Fue un éxito y seguimos teniendo la cruz de la pandemia porque si no hubiera habido tales restricciones… No quiero decir número, pero… Prometí al Ayuntamiento que como presidente de la Agrupación promover que todas las peñas vinieran a Valencia a manifestarse en autobuses y demás. Sí que apoyamos la manifestación en su momento. De hecho, muchas peñas y la mayoría de directivos fueron.

¿Cree que se extenderán en el tiempo las protestas?

Yo creo que sí. Ahí hubo dos puntos de vista. Uno era que podían haber ido 5.000, pero también se hizo una gran protesta contra los precios que se habían puesto. Que te cobraran por un partido para que entraran 5.000 personas. Los 2.600 que estuvieron gritaron como si hubiera muchos más.

¿Cree que las cosas hubieran cambiado si hubiera habido público en Mestalla?

Totalmente. No te voy a mentir y decirte que se hubieran metido en Europa, pero sí habrían ganado más puntos porque la afición arrastra a los jugadores. Socialmente además se habría hecho interminable la temporada para ellos. Han tenido suerte de que la gente no ha ido. No han podido demostrar su malestar y habría sido totalmente insostenible para la propiedad.

¿Se fía de la planificación de este año?

Tengo un miedo… Esto es como un Deja Vu. Estamos viviendo algo parecido a lo de la temporada pasada. Entiendo que el trabajo de los periodistas es sacar un nombre. Nosotros los aficionados tenemos ganas… pero es verdad que luego piensas, ¿va a venir alguien?