José Luis Gayà hizo encender todas las alarmas el pasado domingo cuando abandonó el campo con ostensibles gestos de dolor y pronunciar «Me he roto, me he roro» después de ser preguntado por los servicios médicos de la Selección Española. Tras una primera exploración se señaló que su dolencia parecía una leve lesión en el sóleo, pero que el diagnóstico definitivo quedaba reservado a la resonancia magnética que se realizó ayer por la mañana. Los resultados obtenidos fueron más halagüeños, señalando que la prueba revelaba un pequeño edema muscular, que el jugador debe estar dos días de reposo y valorar la evolución pasado este plazo.

Su presencia contra el Real Madrid en Mestalla para la jornada 5 está garantizada, pero tocará esperar para ver si puede llegar al duelo del domingo contra Club Atlético Osasuna en El Sadar. No está descartado, pero desde el club prefieren ser cautos y no forzar la situación. De momento el jugador regresa a Valencia para ser observado y tratado por los médicos de la entidad de Mestalla y «por precaución» no ha viajado con el resto de La Roja a Kosovo para jugar el tercer partido del parón, ya que según él mismo explicó en la rueda de prensa posterior al choque, no tenía sentido quedarse si no podía competir. Su sitio lo ha ocupado Sergio Reguilón, lateral del Tottenham Hotspur.

Gran momento

El dolor lo notó pasado el minuto 70. Hasta ese momento, el valencianista cuajó una actuación de mucho nivel. Dado que el rival no le exigió demasiado en defensa pudo desplegar todo su potencial ofensivo llegando a línea de fondo para centrar y también asomándose por zona de remate.

Marcó el primer gol ayudado por un rebote con un disparo desde la frontal del área y también anotó otro en la segunda mitad, que fue anulado por un fuera de juego anterior, pero en el que demostró su capacidad para llegar desde atrás a capturar un centro desde el perfil opuesto. Su choque con España viene a refrendar el gran estado de forma en el que se encuentra el de Pedreguer, que con el Valencia CF ha sido también uno de los jugadores más destacados desde que arrancó la temporada.