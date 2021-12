Se acabaron las vacaciones. El Valencia volvió a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Patena para preparar el partido del 31 de diciembre contra el Espanyol en Mestalla. La plantilla de José Bordalás estaba citada ayer por la tarde en las instalaciones blanquinegras para someterse a las PCR que exige el protocolo de LaLiga. Los jugadores y el cuerpo técnico, así como todo aquellos que están dentro de la disciplina del equipo, pasaron las pruebas médicas a su llegada de las vacaciones para detectar los posibles casos de Covid. La alerta es máxima en el club por el grado de contagios de la variante Ómicron que se están dando en la sociedad y en particular en los equipos de fútbol. Los jugadores se marcharon de vacaciones con unas pautas de convivencia bajo el brazo para protegerse en la medida de lo posible del virus durante el período de Navidad, pero puede que no haya sido suficiente. El primero en llegar a Paterna fue el lesionado Dimitri Foulquier. Todas las pruebas se realizaron ayer y el resultado de las mismas se conocerá este miércoles por la mañana antes del primer entrenamiento. En función de los resultados, quedarán aislados los jugadores que tengan positivo y el resto saltarán al césped a entrenar. José Bordalás, su segundo Patri Moreno y el central Omar Alderete ya están recuperados de su positivo. El técnico se perdió los partidos contra el Elche en LaLiga y el Arenteiro en la Copa del Rey, aunque cumplió los requisitos para sentarse en el banquillo del Ciutat de València. Menos suerte tuvo Alderete. El paraguayo también se perdió el partido ante el Levante. Afortunadamente, ha podido disfrutar de las vacaciones con su familia sin problemas y será una de las caras nuevas del equipo en la vuelta al trabajo. A pesar del PCR, el equipo se someterá a diario a un test de antígenos proporcionado por LaLiga. El club reforzará la seguridad en Paterna con la aplicación del nuevo protocolo de LaLiga con límites en el uso de los vestuarios y la obligación de acudir y marcharse de las instalaciones con la ropa deportiva con tal de reducir el máximo tiempo posible en el recinto, además de la habitual recomendación del uso de la mascarilla y la distancia social. Por desgracia, la vieja normalidad vuelve a Paterna. El Valencia y el fútbol en general combaten esta sexta ola con alto nivel de contagio y afortunadamente con un índice menor de hospitalizaciones. La plaga se extiende a muchos equipos de LaLiga y lo peor es que todavía hay algunos que no han reanudado el trabajo y no se han sometido a las pruebas pertinentes. El Barcelona ha llegado a los cuatro casos (Jordi Alba y Balde, además de Lenglet y Dani Alves). El Mallorca, por ejemplo, comunicó ayer un total de siete positivos. Ayer en Osasuna Íñigo Pérez y Chimy Ávila dieron positivo mientras que Manu Sánchez, Darko y Barbero han presentado un «resultado indeterminado». El Betis comunicó seis positivos. La Real Sociedad, por ejemplo, notificó diez, mientras que en el Rayo se han detectado nuevos positivos y ya van diecisiete. En principio, tiene previsto pedir el aplazamiento del partido ante el Atlético de Madrid del 2 de enero. LaLiga tiene la última palabra. En el Valencia, de momento, todo es incertidumbre.