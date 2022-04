La convocatoria del Valencia CF llegó con sorpresa. Dimitri Foulquier, uno de los jugadores más fiables y regulares en lo físico, se quedó fuera por molestias en el pubis. La dolencia le impidió estar contra el Cádiz CF, pero amenaza con apartarle más tiempo e incluso hacerle ser seria duda para la final de Copa del Rey el día 23 de abril en el estadio de La Cartuja. Los problemas en la zona púbica suelen ser muy delicados y tener tratamientos complicados, ya que depende del deportista y de la intensidad los plazos de recuperación suelen ser de lo más variados y requerir desde una adaptación conservadora a la competición hasta una intervención quirúrgica.

Su sustituto natural, Thierry Rendall, regresó ayer a la titularidad después de superar también una lesión. El lateral portugués partía esta temporada como titular en el carril diestro, pero los problemas físicos no le han dejado tener regularidad en todo el curso. Desde el cuerpo técnico esperan que esté al cien por cien este tramo final de temporada, máxime con la final copera en el horizonte y la duda que siembran esas molestias en el pubis de Foulquier y el hecho de no tener ningún otro jugador para esta posición. Cuando no han estado ninguno de los dos, Bordalás ha apostado por Yunus Musah como carrilero o por uno de los centrales del filial -Rubo Iranzo o Cristhian Mosquera-.

La otra gran sorpresa fue la ausencia de Marcos André por problemas de espalda. El delantero brasileño no está siendo capaz de irrumpir en el ataque valencianista a pesar de que llegó como el gran fichaje del mercado de verano. Bordalás está otorgando más protagonismo a Maxi Gómez y Hugo Duro. .Este último contratiempo tampoco le ha ayudado y está pendiente de evolución en los próximos días.

Por lesión hubo dos bajas que estaban más previstas. En primer lugar Toni Lato, que sigue sin reincorporarse a los entrenamientos con el grupo, volvió a quedarse fuera de un equipo en el que Jesús Vázquez está ganando un gran protagonismo gracias a la madurez que esta mostrando a nivel táctico. Tampoco estuvo Koba Koindredi, que ha estado muchas semanas fuera del equipo por lesión y Bordalás todavía no lo ha reintegrado en las convocatorias del equipo en un momento de recuperación de efectivos.