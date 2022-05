Pasaban las dos del mediodía del lunes y el Valencia CF anunciaba en su página web una de las noticias más esperadas por el valencianismo. Anil Murthy dejaba de ser presidente del Valencia CF tras un lustro en el cargo. Después de muchos años coleccionando polémicas y con su figura completamente desgastada, no ha podido sobrevivir a sus propias palabras reveladas por el periódico Superdeporte en el especial ‘Los audios de Anil’.

Con muchas contingencias abiertas en materia deportiva y social, Lim citó a Murthy en Singapur para una reunión. Pero el motivo no fue el de otras veces, esta vez no le mandó con deberes a Valencia, sino que el comunicó su despido fulminante. Una vez tomada la decisión y trasladada al protagonista, el Valencia CF emitió el comunicado oficial no solamente anunciándolo, sino también dando las razones del cese en un tono que deja en muy mal lugar a Anil, del que ahora tratan de desmarcarse a toda prisa y al que no le agradecen su trabajo en el club ni siquiera por cortesía, como suelen hacer después de todas las destituciones o marchas de futbolistas a otros equipo. En primer lugar, el texto publicado por el Valencia señala que el contenido de los audios son «opiniones personales» de Murthy y no del club y que «se desvincula» de ellas. Los motivos esgrimidos para dar por finalizada su estadía en la presidencia son los siguientes: «El Consejo valora la importancia de una estrecha relación entre el Club, la sociedad, la afición, las autoridades gubernamentales, los medios de comunicación y demás actores vinculados al Valencia CF. El Consejo considera que se requiere un cambio en el liderazgo para recuperar la credibilidad de los aficionados y la comunidad a fin de posicionar al Valencia CF en la senda hacia el éxito», explican, señalando a Murthy como el motivo de esta desafección.

Relevo

El puesto de Murthy será cubierto de forma interina en primer momento. Según el comunicado, el Consejo «comenzará de inmediato un proceso de búsqueda para identificar un nuevo Presidente y se hará un anuncio en su debido momento». De momento, Khojama Kalimuddin, Consejero no ejecutivo, asumirá el cargo de Presidente del Consejo de Administración y supervisará las acciones hasta la llegada del nuevo inquilino del sillón presidencial.

En materia deportiva el nombre es el de Sean Bai, que está también en Singapur para planificar el futuro inmediato. El hasta el momento director de la Academia del Valencia CF será, también de forma interina, Director General del club y según la entidad: «Supervisará principalmente las operaciones de fútbol y reportará directamente al Consejo». Bai ha sido noticia porque el Juvenil ‘A’, equipo a su cargo, fue con menos convocados de los que podía a la Copa de Campeones, desconociendo la normativa del torneo.