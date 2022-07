Desde que aterrizó en el primer equipo, la posición de Yunus Musah ha estado a debate. Centrocampista de formación dio el salto como extremo para estar ciertamente liberado de responsabilidad táctica y en las últimas dos temporadas ha jugado más por fuera que por dentro. El pasado curso, no obstante, sus mejores actuaciones se dieron cuando centró su posición (en el Wanda Metrpolitano incluso marcó un gol), pero no acabó de asentarse ahí a pesar de que en al selección de Estados Unidos ha estado destacando como ‘8’. En vista de lo acontecido en la primera semana de entrenamiento, parece que para Gennaro Gattuso no hay debate: Yunus es centrocampista.

A pesar de que la plantilla no cuenta con un solo extremo (ha subido a los del filial y adaptado a Manu Vallejo ahí), Yunus no se ha movido de las posiciones de la medular. La sesión vespertina del domingo fue la mejor prueba de ello, Gattuso propuso un partido dividido en cuatro partes que duró casi dos horas. Ya con las porterías en su sitio y con los jugadores vistiendo de blanco y de negro en lugar de dividir al equipo con petos fácilmente intercambiables. En los dos bandos dibujó un 1-4-3-3 con un pivote posicional y dos interiores. Yunus jugó en el equipo blanco junto a Hugo Guillamón y Javi Guerra de inicio y con los cambios coincidió también con Pedro Alemañ. Liberado para aparecer por las diferentes zonas del campo, saltar a la presión y romper a la espalda de los centrocampistas rivales, Gattuso le inisitió en que buscase entrar en constante contacto con la pelota. A pesar de no contar con futbolistas para el juego exterior, el italiano no quiere marear a Yunus, sino hacerle sentir bien y progresar dentro de la posición en la que lo ve más diferencial. El nuevo entrenador del Valencia ha probado multiutud de combinaciones para las bandas a falta de fichajes, pero no ha desplazado al ‘4’ del centro de la acción. Una vez más el entrenamiento fue el reflejo de lo que quiere Gattuso que sea su equipo. El recurso del balón largo solamente se empleó en los cambios de orientación de lado a lado, pero en ningún caso en la salida desde atrás. «Veloce, veloce» espetaba el entrenador a sus jugadores, que celebraba cada transición rápida en la medular para cambiar el juego de lado. Especialemente bien estuvo Guillamón moviendo el cuero en pocos toques. Llamó también la atención la insistencia del cuerpo técnico a los centrales para que se mantuviesen altos y ayudar a presionar con las líneas juntas. Entre el central y el delantero apenas había 40 metros para compactar el bloque y cerrar líneas de pase por dentro. En un lado ha apostado por jugar con futbolistas a pie natural (Fran Pérez y Hugo González en cada uno de los equipos) y en el otro con jugadores a pierna cambiada con tendencia a caer hacia el centro y ofrecer salida en forma de línea de pase (Manu Vallejo y Pablo Gozálbez en cada equipo).