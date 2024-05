El juez archiva la causa por blanqueo contra el exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus

El juez del caso Taula ha archivado la causa por presunto blanqueo de capitales que mantenía abierta desde 2016 contra el exalcalde de Xàtiva y expresidente de la Diputación de València, Alfonso Rus y un socio, Jaime C. I. El titular del Juzgado de Instrucción 18 ha dictado un sobreseimiento libre, por lo que ya no se podría investigar al político de la Costera por estos hechos, en un auto que no es firme y puede ser recurrido por las partes. Aunque es poco probable que el mismo Rus, su socio investigado en esta causa o la Fiscalía Anticorrupción recurrren la decisión ya que los dos últimos también habían solicitado el sobreseimiento de esta pieza separada. Es la segunda pieza separada del caso Taula que se archiva para Alfonso Rus, tras el sobresemiento de la de las presuntas mordidas de Ciegsa. El expresidente de la Diputación de València también resultó absuelto en la pieza separada del call center de Imelsa pero ha sido condenado a cinco años de cárcel, una sentencia que ha recurrido, por los contratos zombis en Ciegsa e Imelsa.

"Del resultado de las diligencias practicadas (...) no se ha desprendido indicio relevante alguno de que las operaciones societarias entre [las empresas] FDM, Artinvest y Geneva Fondo Inmobiliario tuvieran su causa en la ocultación de activos procedentes de delitos presuntamente cometidos por el investigado Alfonso Rus", asegura el magistrado en los razonamientos jurídicos del auto al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Inicialmente, relata el titular del Juzgado de Instrucción 18, "aunque la sospecha indiciaria manifestada por el grupo policial estuviese razonablemente fundada en la extraña operativa circular de la ampliación de capital de FDM y de la procedencia del dinero que vinculaba a Geneva como aparente sociedad inversora", según el magistrado "no se desprende indicio relevante alguno de que los fondos empleados en los contratos referidos en los años 2007 y 2010 tengan su origen en dinero procedente de delito concreto alguno". Por estos hechos estaban investigados únicamente Alfonso Rus y su socio, Jaime C. I., ya que un tercero, Ramón L. March ya había fallecido antes de que se abiera esta pieza separada del caso Taula.

La "extraña operativa" a la que alude el magistrado instructor se produjo entre 2007 y 2010. El 13 de julio de 2007 Rus constituyó la sociedad Artinvest, que suscribe 50 participaciones de la sociedad FDM, otra mercantil también propiedad de Rus y dedicada a la comercialización de muebles, con una "prima de emisión de 1.800.000 euros". Artinvest vende estas participaciones a una sociedad denominada Geneva Fondo Inmobiliario SA "por dicho precio". "El dinero de esta operación se trasfiere desde una cuenta titulada por Genva a una cuenta abierta a nombre de Alfonso Rus". Los investigadores del caso Taula conectaron esta primera inversión con "otra operación inversa, formalizada el año 2010, por la cual Artinvest recompra las participaciones en su día adquiridas por Geneva [en 2007], por un importe de 1.200.000 euros". Para adquirirlas, Rus recibió en la cuenta de Artinvest el dinero de otra cuenta bancaria a nombre de la madre" de Ramón L. March, el socio ya fallecido.

El hecho de que los dos socios de Rus tuvieran una empresa "hermana" de Geneva Fondo Inmobiliario SA, también llamada Geneva Patrimonial Inmobiliaria do Brasil LTDA es lo que hizo a los investigadores del caso Taula sospechar del presunto blanqueo. Por ello enviaron comisiones rogatorias a Brasil y Andorra que, según el titular del Juzgado de Instrucción 18, han aportado «abundantísima pero irrelevante información». De ahí que el instructor del caso Taula haya descartado cualquier operativa delictiva en estas operaciones bancarias que enmarca en relaciones comerciales entre socios alejadas de conductas delictivas por lo que archiva esta pieza separada.

