Será el siguiente. El Valencia CF está a punto de cerrar el fichaje de Selim Amallah. El club ha intensificado en los últimos días las negociaciones con el Real Valladolid por la cesión del centrocampista marroquí. La idea es hacerlo oficial cuando se venda a Marcos André al Pucela. Amallah se convertirá en breve en el tercer fichaje del verano después de Pepelu y Sergi Canós.

La entidad de Mestalla está dispuesta a pagar los cerca de 150.000 euros por la cesión del futbolista. Además, incluirá una opción de compra en la operación de en torno a 7 millones de euros para tener la posibilidad de quedarse en propiedad al futbolista. Amallah llegará con el aval de Rubén Baraja. Al Pipo le gusta el jugador por su polivalencia en el centro del campo y las posiciones de ataque. El club reactivó la operación la semana pasada que estaba pactada desde finales de julio y que se frenó por orden expresa de Peter Lim. La voluntad del jugador de esperar a la entidad de Mestalla, como pasó también con Sergi Canós, ha sido fundamental para que la cesión llegue a buen puerto.

El futbolista, que no ha ido convocado a los partidos del Valladolid y que el domingo estaba en Madrid, se ejercitó ayer por la mañana con el Valladolid a la espera de viajar a València para pasar la revisión médica y convertirse de forma oficial en nuevo jugador del Valencia. Baraja lo espera con los brazos abiertos reforzar un centro del campo muy mermado por las salidas de Yunus Musah, Nico González e Ilaix Moriba. Solo Pepelu ha llegado este verano en esa posición.

Una prioridad muy difícil

Más complicado está el fichaje de Rafa Mir. El Sevilla le ha cerrado las puertas y a día de hoy no está dispuesto a dejarlo salir tal y como le comunicó el director deportivo Víctor Orta al delantero la semana pasada. El jugador es consciente de lo difícil que está ahora mismo operación y duda que cambien las cosas, pero mantiene viva una última esperanza. Es difícil, pero no imposible. Para que el murciano tenga posibilidades de recalar en el Valencia tiene que producirse un giro radical en el mercado del Sevilla. Es decir, que el club hispalense fiche un delantero como ha pedido José Luis Mendilibar y que retenga a En-Nesyri a pesar de la oferta del West Ham y el peligro de Arabia. Eso o poner más dinero. A partir de ahí, el Sevilla (colista sin puntos) aún tiene la última palabra. Rafa espera movimientos. No le queda otra. El presidente del Sevilla Pepe Castro anuncia cambios en los próximos días. Mir los necesita. «De aquí al día 1 va a hace movimientos de entrada y salida seguro, vamos a hacer un equipo que nos dé alegrías porque ya lo hemos demostrado, vamos a responder. Es un año difícil, nuestro director deportivo se encontró con muchísimos jugadores que no servían, que no entraban en los planes y ese número bárbaro está costando sacarlo. Víctor está trabajando mucho y bien y confiamos en que de aquí al 1 los terminemos de sacar y que vengan algunos». El miedo del Sevilla a una oferta de Arabia por En-Nesyri también juega en contra de Rafa. «Miedo no hay, pero la liga de Arabia está haciendo estragos en el mercado y todo puede ocurrir de aquí al 1, se está trabajando mucho para sacar a los que no cuentan y traer a otros». El Valencia ya está trabajando alternativas al goleador murciano.