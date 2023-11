En la plantilla del Valencia CF no hay jugador que haya dado un salto tan grande a nivel de ‘status’ que Cristhian Mosquera en lo que va de temporada. El central hispanocolombiano está siendo el mejor jugador del equipo en el último tramo de competición a pesar de que no partía como titular en verano y en noviembre ya es una pieza inamovible en el esquema de Rubén Baraja. El combinado valencianista dejó contra el Celta de Vigo la portería a cero por tercera vez consecutiva en Mestalla y las tres veces estuvo el canterano en la alineación titular dejando unas sensaciones muy buenas y una gran química con Gabriel Paulista, cuya experiencia ha casado a la perfección con la energía mostrada por Mosquera.

El club cerró el mercado con la salida de Eray Cömert y sin ningún fichaje más allá de la ejecución de la opción de compra de Cenk Özkacar por cinco millones de euros que le hizo empezar la temporada como titular, aunque con el paso de las jornadas le ha acabado adelantando Mosquera, que volvió a ser el mejor ante el Celta con varias acciones de mucho nivel y que le han convertido en una realidad cuando empezó con la vitola de promesa. Los datos hablan por sí solos: ha jugado 12 de los 14 partidos disputados hasta la fecha y el 73 por cien de los minutos, ganando más de la mitad de los duelos disputados, recuperando cinco balones por partido y firmando un 89 por ciento de acierto en el pase.

Su rendimiento no está pasando desapercibido para nadie, de hecho su nombre está marcado en rojo en la agenda de Santi Denia para la Selección Sub21 de España mientras que Colombia también valora llamarle a filas para la absoluta, generando una situación en la que el futbolista se verá obligado a escoger entre ambas selecciones. No sería de extrañar que ‘La Rojita’ haga ya el movimiento en la próxima convocatoria, ya que a pesar de tener 19 años no hay ningún otro central Sub21 en España que esté teniendo tanta relevancia en su club ni que esté rindiendo al actual nivel de Mosquera. De hecho en la última convocatoria su competencia fueron Rafa Marín (Deportivo Alavés) que está jugando mucho menos y Alejandro Francés (Real Zaragoza) que juega en Segunda División.

Regularidad de Paulista

Al gran nivel de Mosquera también ha contribuido el estado de Paulista. El central hispanobrasileño se ha hecho con el puesto de titular también gracias a haber encontrado una mayor regularidad en lo físico que en temporadas atrás y el equipo lo está agradeciendo. De momento ha jugado en once de los 14 choques, disputando el 73 por cien de los minutos y participando en cuatro de las cinco porterías a cero que acumula el Valencia este curso. También está ganando más de la mitad de los duelos disputados, esta recuperando casi cinco pelotas por partido y su acierto en el pase se eleva hasta el 87 por ciento.

El rendimiento de la pareja Mosquera-Paulista durante la lesión de Mouctar Diakhaby ha hecho que el central guineano sea ahora el que tiene que ganarse el puesto, tal y como explicó el propio Baraja antes de enfrentarse al Celta de Vigo y lo refrendó manteniendo a los dos que estaban jugando a buen nivel. ‘Diakha’, en todo caso, ofrece también la posibilidad de jugar en el centro del campo, un factor que se prevé clave dada la dureza del calendario que queda por delante y más teniendo en cuenta el gran número de salidas.