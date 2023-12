Con las pulsaciones más bajas después un gran ‘chasco’ por tener tan cerca y acabar perdiendo en Montilivi, Rubén Baraja compareció ante los medios para valorar positivamente la actuación de su equipo, pero se mostró completamente «frustrado» por el resultado final: «Hemos hecho un partido hasta el 1-1 de gran nivel. Hemos podido hacer el 0-2 y se ha mantenido abierto. El 1-1 nos ha hecho daño, estábamos aguantando bien las embestidas del Girona, que aquí genera mucha ocasión. El 1-1 llega por el cansancio, Foulquier estaba para pedir el cambio y esa acción nos ha dejado fríos. En la parte final no hemos gestionado bien. Tengo una gran frustración porque es una lástima con lo bien que hemos estado no llevarnos nada a casa», explicaba en sala de prensa.

El preparador blanquinegro, que insistió en el trabajo de su equipo, se lamentó por no traducirlo en puntos y sí que hizo cierta autocrítica sobre la gestión del tramo final: «Nos tiene que servir para aprender que hay partidos en los que te van a meter balones a última hora y hay que defenderlos bien», señalaba, argumentando la «impotencia» que le generaba «irse de vacío» a pesar del «trabajazo» realizado por sus jugadores. En términos individuales, Baraja elogió a Hugo Duro después de anotar su séptimo gol en lo que va de curso: «Hugo es un chico que tenemos una relación muy especial. El año pasado no estaba participando mucho y le dimos la posibilidad de jugar. En verano hizo un gran esfuerzo por arrancar esta temporada con otra perspectiva. Le estamos dando confianza pero se lo ha ganado él a base de trabajo, esfuerzo y confiar en sus posibilidades. Le animo a que no se conforme», señalaba el técnico, al que el propio delantero agradeció a pie de campo su confianza: « Nadie confiaba en mí menos el míster, que me ha dado la oportunidad y qué menos que darle trabajo. Si no la aprovechaba es que era tonto», explicaba.

Corona no tiene miedo

Si bien Rubén Baraja no quiso entrar en materia ante las preguntas de este viernes sobre el mercado de fichajes, Miguel Ángel Corona sí respondió a algunas cuestiones ante los micrófonos de DAZN en la previa del Girona - Valencia. El director deportivo aseguró que tiene estudiados los puntos fuertes y débiles del equipo y está preparado para dar el paso... cuando económicamente sea posible.

«Hemos hecho un análisis de la plantilla desde el 1 de septiembre. Nadie puede decir que existe la plantilla perfecta, cualquier club, entrenador o director deportivo encuentra un hueco donde mejorar», reflexionó. Ahí explicó que está preparado pero depende del dinero: «Tenemos un análisis hecho y estaremos preparados para, en el momento que financieramente pudiéramos, poder completar una mejor plantilla».

Sobre las salidas, rechazó tener miedo a perder a alguna pieza importante: «No, no... no lo tenemos. Estamos muy centrados en el día a día y creo que sabremos mantener la plantilla y competir bien hasta el final», señalaba el director deportivo de la entidad.