Rubén Baraja destacó que no tiene la intención de hablar constantemente de la posible clasificación europea. Sobre todo porque es perjudicial. En ese sentido, el míster destacó que «todos queremos ver al Valencia CF lo más arriba posible». Baraja afronta su primer partido sin Diego López. El técnico pierde al asturiano y ya cuenta los días para volver a tenerlo a su disposición. Su recuperación no es fácil porque depende de su evolución. El Pipo tiene una previsión de entre «3 y 5 semanas» de baja. «Diego López lo más costoso es que después de la operación cuándo va a poder moverse. El doctor piensa que hay unos plazos mínimos exigibles por la fractura y a partir de ahí depende de cómo se vaya sintiendo… es un gladiador y seguro que va a volver antes de lo que esperamos. No se pueden saber exactamente los plazos. Pueden ser tres semanas, cuatro, cinco…». La lesión de Diego y la recuperación todavía no al 100% de Sergi Canós abre la puerta a Peter Federico.