La de este lunes fue una mañana tensa, cargada de documentos y cruce de declaraciones. Todo con motivo de una de las dos demandas que el Valencia CF tiene interpuestas en relación a la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del Nou Mestalla. Concretamente la de su caducidad, a la que la entidad valencianista recurrió por la vía contencioso-administrativa. El punto de partida fue el escrito emitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ), que exponía que la Generalitat Valenciana (GVA) no había presentado su escrito de conclusiones en relación a la mencionada demanda por la caducidad de la ATE. Tampoco ‘De Torino a Mestalla’ (DTAM), uno de los codemandados. Además, el Letrado de la Administración de Justicia determinaba que el plazo para hacerlo estaba cerrado, quedando así los autos pendientes de votación y fallo.

Tras el primer movimiento, no tardó en llegar la respuesta de la GVA defendiendo que el escrito de conclusiones sí había sido presentado a tiempo. Y así fue, en el tiempo de descuento del pasado viernes 9 de febrero. Fue admitido por la mañana de este lunes a las 8:21 horas, como bien reveló pocas horas más tarde el expediente después que a primera hora de la mañana no hubiera constancia al haberlo presentado tan tarde. La primera en pronunciarse al respecto de este caos administrativo, político y judicial fue Salomé Pradas, Consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. «Quiero dejar absolutamente claro que la Generalitat ha presentado en tiempo y forma su escrito de conclusiones ante el TSJ en relación con la demanda de la ATE», explicó. «Tenemos el escrito presentado y hay que dejar a la Justicia que adopte sus decisiones. Respetamos su actuación», añadió.

Más adelante tuvo lugar un cruce de acusaciones entre Sandra Gómez y María José Catalá. ‘Atacaba’ la exvicealcaldesa: «Por eso el PP no trae las fichas, por eso el PP no trae el borrador del nuevo convenio... porque está esperando a que judicialmente les puedan maniobrar la solución política que ellos no se atreven a protagonizar. La Abogacía no ha presentado un escrito de conclusiones. A nivel judicial, el TSJ solo va a poder valorar en función de un escrito, el que ha presentado Peter Lim. Quien tenía que defender el interés público era la Generalitat y qué mayor muestra de que se está poniendo la alfombra roja a Peter Lim». Y respondía la actual alcaldesa, que invitó a Sandra Gómez a «informarse mejor»: «Me sabe mal por ella porque lamentablemente no puede vivir del Valencia CF toda su vida. La Abogacía presentó sus alegaciones el viernes pasado. En todo caso, es la Abogacía de la Generalitat y no depende del Ayuntamiento de Valencia, que presentó su escrito de alegaciones reiterándose en la misma línea que el equipo de Gobierno anterior».

Alegaciones GVA

El escrito de la GVA es claro: «Carece de sentido la la continuación del presente pleito», porque, aunque la ATE esté resuelta y caducada, el Valencia «sí tiene reconocidas las mismas condiciones urbanísticas». En cuanto al régimen jurídico de la ATE, el escrito detalla que «al hilo del informe de la Abogacía General de la Generalitat, les resulta de aplicación preferente las instituciones propias del derecho urbanístico y territorial valenciano». Además, recuerda que la Administración tenía la «obligación» de declarar la «caducidad de la ATE una vez constatados los incumplimientos». Al respecto, el documento dice que deben ser atribuibles a una actuación negligente del promotor», pero que «sin embargo se alega que el club no ha incumplido sus obligaciones sino que se ha visto impedido como consecuencia de los retrasos de la Administración y de actuaciones ajenas». Por último, especifica que «si la Administración no hubiera declarado la caducidad ante los incumplimientos, hubiera contravenido una norma legal además de sus responsabilidades». El escrito conclute «suplicando a la sala que se dé a los autos el trámite procedimental pertinente hasta dictar sentencia por la que se desestime el recurso interpuesto».

Ayuntamiento

En sus conclusiones, el Ayuntamiento se mantiene en su postura acerca de la ATE, como que debe estar declarada caducada y otras cuestiones relativas al nuevo y al viejo Mestalla que aparecen en los documentos que ilustran la página. En la misma línea que la Generalitat, habla de incumplimientos que son motivos suficientes para la resolución de la ATE, como por ejemplo los plazos. Concluye apuntando que es «inaceptable» justificar el «incumplimiento del promotor a la falta de cooperación del Ayuntamiento» y que «las dificultades de financiación no son causa justificada». «No se estima, por tanto, que la decisión de caducar la ATE sea desproporcional».