"Podemos demostrar la afición que somos"

Rubén Baraja analizó en rueda de prensa un partido muy importante en lo deportivo y revestido de una tensión por las nubes generada especialmente por lo sucedido la temporada pasada con Vinícius en Mestalla. El míster lo tiene claro. No quiere que se repita bajo ningún concepto y espera un partido en el que impere lo deportivo. «Queremos que se hable de lo deportivo y que nuestra afición disfrute». Sobre el lamentable episodio del último Valencia-Madrid, el Pipo expresó que «aquello es un episodio que lamentablemente sucedió y que nos servirá para aprender y centrarnos en lo deportivo». Y por supuesto volvió a recordar que el Valencia «atajó la situación. Hemos tratado de mantenernos firmes en que no nos parecía justo que se nos tildara de lo que no es».

Precisamente sobre la afición del Valencia Rubén Baraja explicó que «Mestalla volverá a demostrar que es una afición ejemplar en muchas cosas». Y volvió a recordar que el equipo la necesita más que nunca en el aspecto deportivo: «Queremos que empujen y que ayuden a que los jugadores se sientan bien. Sabemos de la tensión y competitividad de este tipo de partidos», aseguró.

En materia de partido, el preparador vallisoletano no quiere planes especiales por tratarse del Real Madrid, actual líder de la competición, sino que prefiere «ser fieles a lo que venimos haciendo». En cualquier caso, es consciente de que «hay partidos en los que hay matices distintos y trataremos de ser intensos y presionantes para generarles incomodidad y crear ocasiones de gol. Ojalá hagamos un gran encuentro y podamos llevarnos el partido».

Cuestionado sobre las principales armas del Real Madrid, por supuesto volvió a nombrarse a Vinícius Jr, que en las últimas temporadas se ha convertido en uno de los jugadores más desequilibrantes de LaLiga. Baraja explicó que espera «su mejor versión porque es un magnífico jugador. Hay que minimizar sus cualidades, que son muchas, y hacerlo como equipo». De todas formas, el Pipo avisa: «Pero no sólo juega Vinícius. De todas formas están donde están por la gran plantilla que tienen». De hecho, el MVP madridista y casi que de la competición en general no está sienod el brasileño sino Bellingham, aunque precisamente el inglés es duda para este partido: «Es un jugador fantástico. Es un jugador total y no sé si va a estar disponible o no. No me gusta hablar en específico porque si no está él habrá otro que lo hará bien».

Lo que Rubén Baraja tiene claro es que la imagen que dio el equipo en el Bernabéu en el partido de la primera vuelta no puede repetirse. El Pipo comentó en su momento que había sido el peor partido del equipo desde que él es entrenador y ayer en rueda de prensa dijo que «no estuvimos a nuestro nivel y tendremos que hacer las cosas mejor». Se mostró optimista: «El escenario es diferente y podemos tener opciones». Insistió también en que no quiere «sobreexitación» para el partido: «soy de los que piensa que todos los partidos son diferentes. No pensamos que los patrones se vayan a repetir. Partidos y escenarios distintos, pero espero un partido competido con nuestro máximo nivel y poder ganar el partido. Hay que confiar en nosotros y nuestro trabajo porque ya hemos tenido experiencias que estando muy revolucionados te equivocas más».