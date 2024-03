"Tenemos que mirar hacia arriba"

La victoria contra el Getafe supone un subidón anímico para el Valencia y su afición. Tres puntos que permiten alcanzar las 40 unidades en la clasificación, un objetivo marcado a principio de temporada y que empieza a quedarse corto hasta para los propios jugadores. Mestalla sueña de nuevo.

«Tenemos que ser ambiciosos, mirar hacia arriba para luchar por Europa», aseguró Diego López sin complejos tras la victoria.

«Creo que venimos haciendo un año muy completo y el premio de llegar a los cuarenta puntos significa mucho», añadió el asturiano a la consecución de esa cifra que da tranquilidad con respecto al objetivo de no sufrir hasta el último momento como el curso anterior.

Un discurso que Hugo Duro ya había utilizado minutos antes a pie de campo: «Está claro que nos hemos ganado el derecho a soñar y a seguir. Hay que ir a jugar contra el Villarreal a certificar que queremos estar arriba».

Por su parte Rubén Baraja rebajaba la euforia aunque no escondía el sentir del vestuario: «Todo se valorará en función de cómo acabemos la temporada pero hay que mantener esta mentalidad. Los artífices de empujar son los jugadores. Están haciendo una temporada fantástica, por encima de las expectativas. Ellos sueñan que no tenemos un techo. Esto es algo positivo. Creen que trabajando día a día se puede llegar lejos».

Sobre la permanencia El Pipo se ha mostrado orgulloso del trabajo que han hecho hasta ahora: «Teníamos un objetivo que era competir partido a partido. Eso nos permite concentrar nuestra energía en el siguiente partido. 40 puntos a estas alturas es muy difícil, hay que darle mucho valor».

En ese sentido Baraja seguía: «Estamos cerca del objetivo de inicio de temporada y sobre todo es gracias al esfuerzo y al trabajo de los jugadores. También del apoyo de nuestra gente». No obstante el míster del Valencia quiere mantener ese «partido a partido» y evita hablar de Europa: «No he dicho que sea negativo. No voy a hablar de situaciones que son hipótesis. Me parece muy bien que la gente se ilusione, que todo el mundo tenga esta ilusión. Estamos en una buena situación pero queda mucha temporada por delante».

El entrenador del Valencia también ha recordado el futuro que tiene este equipo y cómo ha ido evolucionando durante el curso. «Durante el año he ido hablando de que estábamos construyendo algo bonito. Hay jugadores que no son iguales en la jornada 5 que en la que estamos. Esto es lo que a mí me llena de satisfacción, ver al equipo con esa evolución», explicaba El Pipo.

«Es indicativo de sumar puntos, de estar en los partidos, de que el equipo mantenga un espíritu combativo, de solidaridad, de trabajar los partidos y si tu portería la mantienes a cero siempre tienes la posibilidad de sumar puntos. Es uno de los reflejos del trabajo y de la exigencia que nos marcamos con ellos», cerró el técnico.

Bordalás, agradecido

El entrenador del Getafe, José Bordalás, valoró el trabajo de su equipo. «A pesar del resultado adverso, el equipo ha salido decidido a por el partido en el descanso, pero la falta de acierto, decidir mal en los últimos metros y una gran actuación de Mamardashvili nos han impedido empatar», dijo en rueda de prensa tras la derrota contra el Valencia.

Bordalás explicó que en algunas acciones quizá podrían haber conseguido el empate, pero sabían que sería un partido duro, disputado y con mucha exigencia.

«El gol del Valencia llega cuando nosotros estábamos bien, han sacado cuatro o cinco córners, han llegado bastante, pero sin ocasiones claras, a nivel defensivo hemos estado bien, a nivel ofensivo nos ha faltado frescura y verticalidad. Nos ha costado, pero el equipo entró decidido a intentar conseguir un gol», expresó.

El técnico alicantino se mostró satisfecho por cómo discurrió su primer regreso a Mestalla desde que dejó e ser entrenador del Valencia. «He sentido mucha alegría, mucha satisfacción, tengo un recuerdo increíble de la temporada que pasamos en Valencia, fue fantástica en todos los sentidos y estoy muy agradecido a su afición», afirmó. «He notado el cariño durante la semana de toda la gente, estoy tremendamente agradecido, Mestalla siempre es un escenario fantástico».