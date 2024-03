La iniciativa ‘112 VCF’ para comprar el club a Lim muere por falta de apoyos

El proyecto ‘112 VCF’, que pretendía reunir una cantidad de fondos suficientes entre los valencianistas para poder hacer una oferta de compra del Valencia CF a Peter Lim, ya es historia. ‘De Torino a Mestalla’, asociación que impulsó la iniciativa hace tres meses, publicó ayer los resultados finales: Cerca de 1500 registros válidos, personas que se comprometieron a agregar un total de 48,81 millones de euros. «El balance, desde el punto de vista del volumen de registrados no ha sido satisfactorio e impide dar un paso adelante», indica Antonio Paños, representante de ‘dTaM’.

El que fue responsable económico de la Fundación VCF y antiguo director de riesgos de Bancaja que para haber iniciado una segunda fase de «lanzamiento» del 112, al menos, debían «haber rebasado los 10 000 registros». «Con un total de entre diez y doce mil personas registradas, lo que hubiera significado alrededor del 25-30 % de la masa social, se habría plasmado la existencia de un montón de valencianistas por la labor de apoyar. Sin embargo, cuando tienes que ir de cara a las entidades financieras y las instituciones no tiene sentido ir con tan poca gente», argumenta.

Según explica Paños en Levante-EMV, «la segunda fase consistía en la constitución de una SL -o una SA, en función del volumen- con tal recoger en una cuenta escrow, de depósito en garantía de las aportaciones». «A partir de ahí, debíamos dirigirnos a una entidad financiera... teníamos varios patrones para trasladar la oferta a un banco y de ahí al máximo accionista del club», agrega una de las voces más representativas de ‘De Torino a Mestalla’.

Desde su inicio, los precursores del ‘112 VCF’ anunciaron que «la iniciativa tenía un principio y un final, una caducidad si no se obtenían los resultados necesarios». Los resultados de la última quincena muestran que el proyecto nacido el 23 de noviembre se ha cerrado sin éxito el pasado jueves 21 de marzo con 1483 personas interesadas en realizar aportaciones dinerarias. Ese número de registrados hubiese recaudado un total de 48 814 716 euros al plan económico que había diseñado la asociación.

En mes y medio el crecimiento de los fondos fue mínimo. En este sentido, cabe recordar que a inicios de febrero el 112 alcanzó los 47 millones gracias a que un inversor anónimo consignase 27 millones de euros. A la postre, una aportación superior al 50 % del total. Desde ‘dTaM’, Antonio Paños muestra su «agradecimiento» a todos los que se comprometieron a ayudar económicamente para la salida de Lim del accionariado de club. «Quiero expresar un agradecimiento claro a la gente y a los medios de comunicación que nos han ayudado, a quienes han confiado. Luego, cada uno deberá hacer una reflexión individual de si con su posición ayuda a solventar el problema o se queda a la expectativa de que la solución llegue por parte de otros. La decepción hubiera sido no haber intentado esta iniciativa tan compleja. No haber sido valientes. La realidad es que es un mal momento socioeconómico, la gente tiene preocupaciones de toda clase... no sé si hemos generado la credibilidad suficiente para aglutinar más apoyos», explica Paños, que formaba parte del grupo de 15 personas dispuestas a «poner dinero a fondo perdido, un total de unos 70 000 euros, para haber vehiculado mercantil y jurídicamente la oferta de compra».

Por último, ‘dTaM’ pospone una próxima rueda de prensa a la espera de que se conozca públicamente, en cuestión de días, el sentido de la sentencia sobre la caducidad de la ATE dictada por el TSJCV.