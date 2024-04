Diakhaby inicia una nueva fase en Paterna

La operación de rodilla de Mouctar Diakhaby está a punto de cumplir un mes, en la que el futbolista viajó a Francia para tratarse junto su familia y afrontar la primera fase de su larga recuperación cerca de casa, con los suyos. Con todo ello, en la jornada de ayer se dejó ver por la Ciudad Deportiva de Paterna en una visita a sus compañeros de equipo, en lo que es el primer paso de una nueva fase en su recuperación, que durará en torno a dos y tres semanas.

Una vez concluido el primer mes de recuperación que se tenía previsto en Francia, comienza una nueva fase que servirá de primera toma de contacto con los fisios del club, que evaluarán sus primeros días en Valencia, para comenzar a dar los primeros pasos en una etapa que consistirá en mucha movilidad de pierna y trabajo de camilla. Es un trabajo duro y con un dolor más que notable para el futbolista, que deberá ir con cuidado también para mantener la hoja de ruta marcada por el doctor Bertrand Sonnery-Cottet, muy pendiente del estado del jugador y en constante conversación también con los servicios médicos del Valencia CF.

El primer mes ha concluido de forma satisfactoria, dentro de los plazos establecidos y según estaba previsto. La operación fue un éxito y ‘Diakha’ se encuentra motivado y más optimista, tras unos primeros días en los que estuvo muy tocado anímicamente. No obstante, las expectativas están en el mismo punto que tras la operación. No se quieren adelantar plazos y el periodo de recuperación seguirá por el cauce programado, sin adelantar pronósticos. No hay que olvidar que, según han explicado varios médicos, se trata de una de las peores lesiones que puede sufrir un deportista.

El futbolista ya visitó Paterna el pasado cinco de marzo, antes de viajar a tierras francesas para pasar por el quirófano, donde dijo a la salida de la Ciudad Deportiva que: «Me toca esto, así es la vida y estoy tranquilo. Estaban animando, dándome fuerza, no es fácil animar a un compañero con una lesión así pero bien. Contento de verlos. A ellos y a la gente del club. Es importante antes de irme a Francia. Como sé que voy a quedarme mucho tiempo fuera, mejor irme y sacar todo de mi cabeza, limpiar la cabeza y estar con mi familia. Los compañeros me están apoyando mucho y contento de verlos».