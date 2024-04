Todo en juego en el derbi

El derbi de Mestalla entre el Valencia y el Levante de la Liga F aspira esta tarde al alcanzar la barrera de los 10.000 espectadores, dos mil más que el pasado curso. A partir de las 17:00 horas (DAZN), los dos equipos del ‘Cap i Casal’ apostarán todo a dos objetivos totalmente distintos. Las locales persiguen tres puntos que amplíen su renta con la zona de descenso, ahora mismo de cuatro. Las visitantes, por su parte, necesitan la victoria para continuar al frente de la competida lucha que hay por la última plaza de Champions, que conduce a la previa de la mayor competición en Europa.

Después de la victoria del Betis ayer, las de Jesús Oliva son undécimas de la Liga con 22 puntos, solo cuatro más que el Granada, penúltimo con 18 puntos. Cabe recordar que bajan los dos últimos de la tabla, y la pelea ha vuelto a calentarse también con el triunfo del Eibar sobre el Sevilla (3-0). Las eibarresas, que deberán a principios de mayo, son un rival directo en la batalla por la permanencia. El Granada, decimoquinto, al que el Valencia ganó en su último encuentro como local (4-1), tiene esta tarde una visita complicada al campo del Real Madrid. Precisamente, el equipo blanco ha asegurado prácticamente con nueve puntos más que el Levante, la primera posición de previa de Champions, la segunda. Las granotas compiten por la tercera y última con el Madrid CF y el Atlético de Madrid. Las pupilas de José Luis Sánchez Vera suman 43 puntos, uno más que sus rivales madrileños.

Los precedentes de esta temporada en el derbi son favorables para el Levante, que ha ganado tanto el partido de la primera vuelta (3-1) en el Ciutat de València -con 7000 personas en la grada- como el de Copa de la Reina (0-1) en el Estadio Antonio Puchades. Sin embargo, el último derbi en Mestalla acabó con victoria local por 4-2. Pese al empate a dos de las de Orriols en el minuto 87, Asun marcó un doblete en el tiempo añadido redondeando su ‘hat-trick’.

Jesús Oliva, técnico del Valencia, no escondió la ilusión por dirigir a su equipo en Mestalla por primera vez. «Llevo desde 2009 en el club, estuve como segundo entrenador en la temporada 2016-17 y voy a debutar como primer entrenador. Para mí es como si me volviera a casar otra vez, tengo la piel de gallina y va a ser de los días más felices de mi vida», comentó. Sánchez Vera, mientras tanto, alertó de la peligrosidad en los lados de Asun y Maca. Pujadas y Enith, en la fase final de su recuperación, no entraron en la lista blanquinegra. Casado, Sosa y Holmgren son bajas en el Levante.

Asun quiere repetir triplete

La mediapunta Asun Martínez (20/02/2002, Elche) sueña con repetir hoy (17:00 h, DAZN) las sensaciones del derbi del año pasado, en el que marcó un triplete, y le dio la victoria al Valencia en el añadido con dos de los tres goles (4-2). «Fue el mejor día de mi carrera hasta el día de hoy», recuerda la campeona del mundo sub-20, que tendrá el apoyo de 35 familiares en Mestalla.

«El escenario es... inmejorable. Tenemos muchísimas ganas de volver aquí. El año pasado se nos pusieron los pelos de punta, Mestalla es un campazo y las ganas son todas las del mundo», asegura la futbolista en una entrevista conjunta con este periódico con la brasileña del Levante UD Gabi Nunes. «Poco a poco el fútbol femenino va creciendo. Damos pasitos pequeños, pero firmes. Soy consciente de que cuesta abrir un estadio como Mestalla, que se hace un esfuerzo, aunque, como dices, ojalá que se pueda abrir mucho más. Desde que llegué hasta donde estoy hasta ahora se ha avanzado bastante. Puede que no se note porque seguimos lejos del fútbol masculino y quedan terrenos por conquistar como el mediático», asegura la valencianista, que el año pasado anotó tres goles a las ‘granotas’. ¿Repetir? «Ojalá, y Dios quiera, porque es algo que nunca voy a olvidar. Recuerdo el partido como si fuese ayer, deseo volver a marcar en Mestalla porque se me puso el vello de punta y experimentar lo que se siente como futbolista no se puede explicar... Meter un gol siempre gusta, te hace sentir jugadora, pero hacerlo en Mestalla, ver cómo suena y como todo el mundo lo celebra es algo increíble, imborrable», afirma la jugadora.

Gabi Nunes debuta en Mestalla

Por su parte, con nueve goles -los mismos que Alba Redondo- y tres asistencias, la brasileña Gabriela Nunes da Silva (10/03/1997, Sao Paulo) es la jugadora más determinante de un Levante que se presenta en el derbi con aspiraciones de Champions. Gabi se encuentra feliz en el conjunto granota. «Para los dos, es un partido más importante que el resto. Será un momento muy especial. Yo jugaré por primera vez en este estadio, lo he visto y me ilusiona bastante. Estoy feliz por poder vivir este momento», explica. «Me han dicho siempre que el Valencia CF es un equipo peligroso, que disputa el derbi, que es una locura, que todo puede pasar. Es bueno tener ese sentimiento de rivalidad dentro del campo, cada equipo defiende su escudo y las cosas que pasan se quedan en el campo. Me dijeron que hay mucha pelea, que será duro, pero quiero aprovecharlo, va a ser un momento increíble en de mi carrera, un derbi en un lugar así...»