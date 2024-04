Catalá: "Antes de agosto habrá determinación"

María José Catalá se pronunció ayer sobre el Nou Mestalla y se comprometió a que «no va a llegar agosto sin que el ayuntamiento tome una determinación que siga en la misma línea que yo he apuntado desde el primer momento, ni un beneficio ni una prebenda para el Valencia CF. Máxima exigencia y estricto cumplimiento con la ciudad y con el valencianismo».

La alcaldesa hizo referencia a su plan para reanudar las obras del Nou Mestalla y pidió «coherencia» a la oposición, a quien acusa de cambiar de planes: «Les veo dando bandazos permanentemente. Cuando yo llegué resulta que no había que hacer un convenio, luego que no había que aprobar unas fichas que son sus mismas fichas y ahora resulta que hay que hacer una aprobación de las fichas junto con el convenio porque si no es ‘barra libre para Lim’. Y yo me pregunto: ¿Cuando la anterior corporación municipal del PSOE y Compromís aprobó en Junta de Gobierno en febrero del año de 2023 las fichas sin el convenio es que querían ‘barra libre para Lim’?».

Catalá insistió en que este asunto es de suma importancia y es necesario afrontarlo con «seriedad y coherencia». Destacó que solo el PP «está siendo coherente y equilibrado» y volvió a ‘disparar’ a PSOE y Compromís: «El PSOE va diciendo una cosa cada día, Compromís va diciendo cosas distintas y encima son incoherentes con lo que ellos mismos hicieron. Es decir, que ellos hacen la aprobación inicial de las fichas en febrero de 2023 sin el convenio y eso no era ‘barra libre para Lim’ y ahora resulta que si aprobamos sus mismas fichas en el convenio es ‘barra libre para Lim’».

«No me he movido ni un milímetro»

Catalá se pronunció sobre la ATE, que la semana pasada el TSJCV confirmó su caducidad, pero explicó por qué sigue vigente: «Parece que algunos ayer se cayeron de la cama y se dieron cuenta que en la resolución de la caducidad que hizo por cierto Ximo Puig y el partido socialista el 29 de julio de 2023 ponía expresamente que se caducaba la ATE, pero que seguía vigente el plan ATE del año 2015 y que se suspendían las licencias durante dos años. Yo solo puedo decir una cosa: ‘Yo no me he movido ni un milímetro y quiero demostrar a la afición del Valencia que la coherencia es la mejor postura en esta situación, no el populismo».

Por último, aseguró que «no va a llegar agosto sin que el Ayuntamiento tome una determinación que siga en la misma línea, que yo he apuntado desde el primer momento ni un beneficio ni una prebenda para el Valencia CF, sino máxima exigencia y estricto cumplimiento con la ciudad y con el valencianismo»

Las críticas de Papi Robles

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, respondió y cargó contra la alcaldesa. «Catalá está muy nerviosa, por lo que hoy intenta enredar con mentiras. La realidad es que, desde el primer momento ha trabajado para Lim, facilitando que vuelva a engañar a la ciudad y al valencianismo, abriéndole las puertas a que haga un pelotazo con un estadio cutre a precio de oro».

También tomó la palabra Borja Sanjuán, portavoz del PSOE, que explicó que se ha «de aprobar un convenio que limite lo que Lim puede hacer en el Valencia y unas fichas que limiten lo que pueden hacer y pedirle un aval y una garantía. Si Catalá no está dispuesta que lo diga y deje de buscar culpable y de esconderse». Sobre las acusaciones de incoherencia de Catalá respondió que «demuestran más incapacidad en todo su tiempo al frente del Ayuntamiento. No solo dice a las claras que está dispuesta a bajar los brazos y a no aprobar ninguna norma que limite el dinero que se puede llevar Peter Lim de una operación urbanística especulativa sino que está diciendo que la culpa de inacción es por un plazo de suspensión de licencias de dos años que si se cumpliera más de la mitad serían de ella como alcaldesa».