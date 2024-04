Europa pasa por Mestalla

El Betis-Valencia en el Benito Villamarín acabó con la sensación de que un equipo y otro estaban a años luz. Incluso jugadores poco habituales del cuadro verdiblanco en estos momentos, como Diao o Abde, se lucían contra una plantilla vulnerable y que tuvo una de las peores puestas en escena del curso. La mejor noticia es que aquella cita, visto lo visto en los meses que han llegado después, se ha convertido simplemente en un mal día.

Abril ha cambiado por completo un panorama que a finales de 2023 dibujaba un escenario distinto. Si Europa era tabú, la salvación el objetivo y las buenas noticias aparecían a cuentagotas, el Valencia ha mutado a un equipo sólido, que no recibe goleadas y que de hecho acumula porterías a cero gracias, entre otras cosas, a una defensa impecable en ejecución y a un Mamardashvili empeñado en hacer historia.

Los tres puntos más importantes

Mestalla dictará hoy sentencia y seguramente los tres puntos serán los más importantes de la temporada por muchos motivos. Un triunfo aleja al Betis a más de un partido de distancia con solo seis por disputarse. Y además le daría un margen necesario a una plantilla joven y que vivirá mejor sin la presión asfixiante de no tener margen de error.

El duelo contra los de Pellegrini no es un encuentro cualquiera. No lo es por muchos motivos. Si Meriton hace sufrir al Valencia semana tras semana, el Betis es responsable de un momento muy duro para el valencianismo como es la final de la Copa de 2022. Aquella tanda de penaltis dejó sin Europa a una plantilla que con Bordalás lo intentó hasta el último lanzamiento desde los once metros. Miranda arrebató la ilusión a una afición que incluso siendo minoría en la grada dejó en silencio a sus rivales en muchos momentos.

Dos años después el partido, aunque sin un título bajo el brazo, vuelve a ser importante para el cuadro de Mestalla en vistas a Europa. La Conference es el objetivo a corto plazo y con la mirada puesta en un calendario complicado de la Real Sociedad, que no está demostrando ser fiable en este tramo de la temporada.

El Betis también ha sufrido un curso montado en una montaña rusa. Dos eliminaciones europeas y los problemas defensivos en una parte de la temporada han generado cierto descontento en una afición que esperaba más y que apenas ha encontrado motivos para sonreís con Isco, el gran motor de la plantilla verdiblanca. Esa sensación amarga parece haber cambiado con la conexión entre elexvalencianista, Fornals y Fekir mientras que en la punta de lanza con la salida de Borja Iglesias todo quedó en manos de Willian José y la figura de Ayoze, que parte desde la banda pero puede actuar como referencia. Esos serán los grandes peligros para una defensa que ya ha demostrado de sobra saber contener a rivales importantes. Si en la ida el 3-0 provocó mucho temor a la temporada a nivel defensivo, en esta cita en Mestalla la dupla Cenk-Mosquera aterriza con apenas un gol encajado en 450 minutos de juego.

El factor Almeida

El portugués llega en el mejor momento del curso con dos goles consecutivos, seis puntos gracias a su acierto y con el recuerdo de uno de los momentos más felices en lo personal en la 22/23. Una temporada tan dura como al pasada no dejó demasiadas sonrisas en Mestalla pero seguramente ese 3-0 al Betis previo al Mundial de 2022 fue uno de esos momentos de luz entre tanta oscuridad. Y el primer gran protagonista fue precisamente André Almeida con un golazo de falta. Ahora el luso se enfrenta de nuevo al Betis y lo hace sintiéndose importante.