"Los jugadores se han ganado que siga confiando en ellos"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, apuntó después de la derrota contra el Betis (1-2) que los jugadores se han ganado que se pueda mantener la confianza en ellos y que, aunque remarcó que el objetivo -la permanencia- está conseguido, todavía quedan seis jornadas para tratar de clasificarse para Europa.

«Quedan seis jornadas y tenemos que seguir trabajando pensando en las posibilidades que podamos tener de sumar puntos. Si no estás a tu nivel ante un equipo de esta categoría, te pueden ganar», expresó en rueda de prensa. «En la primera parte no hemos estado a nuestro nivel, hemos estado incómodos, no hemos tenido continuidad y en la segunda parte la acción del penalti nos ha metido en el partido y hemos tenido la posibilidad de ponernos por delante, pero ha llegado la acción del 1-2», apuntó.

«En el primer gol Mosquera se resbala y en el segundo Ayoze tiene suerte en el rebote. Hemos intentado hasta el final ir a por el partido y hemos hecho un gran esfuerzo», reconoció Baraja.

Además, el entrenador valencianista expresó que es importante seguir teniendo en los próximos partidos la continuidad en el puntaje para seguir estando ahí.

«Desafortunadamente no han salido las cosas como pensamos. La ilusión te lleva a pensar que podíamos sumar tanto ganando como empatando y lo hemos perdido. No hay que dramatizar, si no estás bien te pueden ganar. Tenemos que aprender a convivir con este tipo de partidos y situaciones; nos tiene que servir», manifestó.

«El vestuario no siente que es una oportunidad perdida, vamos a seguir intentándolo. Nuestro objetivo ya lo hemos conseguido. Mestalla ha estado impresionante, en los momentos de dificultad nos ha empujado, pero no hemos tenido acierto. Debemos asumir que podemos perder», recordó.

Baraja dijo no tener «sensación de frustración» y asumió que pueden llegar este tipo de partidos y de resultados. «Creo que el equipo hoy ha trabajado, estos jugadores son los mismos que antes del partido decíamos que podíamos estar en Europa. Hay días que las cosas no salen, que no estás al nivel. Hay que tratar que días como hoy no pasen muy a menudo», finalizó.

Por su parte, el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, apuntó que le pone un sobresaliente a su equipo por la madurez demostrada en la victoria de este sábado contra el Valencia, que para él no vale tres puntos, sino seis, porque pasan «a un rival directo y el rival directo no suma». «Esta victoria es muy importante porque el rival venía delante nuestro, aunque no quiere decir que este lograda la plaza europea. Quedan 18 puntos por disputarse que es muchísimo, pero estoy muy contento por el trabajo del equipo», dijo en la rueda de prensa posterior a la victoria.