La FIFA deniega la cláusula de ‘escape’ por el Nou Mestalla

Hace unas semanas el Valencia CF le ofreció al Ayuntamiento de Valencia la firma de los documentos de FIFA para presentar el Nou Mestalla como una de las subsedes del Mundial de 2030 a cambio de incluir una cláusula que le liberase de toda responsabilidad en caso de no recibir las licencias necesarias para reanudar las obras, pero el máximo ente federativo del fútbol mundial ha denegado esta posibilidad, por lo que si el club quiere que el estadio acoja partidos de la cita mundialista deberá comprometerse de verdad a finalizar las obras de la Avenida de las Cortes.

El movimiento se interpretó por parte de las diferentes plataformas de oposición a Lim como un nuevo ‘chantaje’ por parte del máximo accionista para poder presionar a la administración a que rebajase las condiciones, ya que el hecho de no presentar el estadio después de firmar la documentación está sujeto a sanciones por parte de un tribunal suizo, por lo que la interpretación jurídica que se hacía desde colectivos como Libertad VCF es que sería el consistorio el que quedaría expuesto a pagar esas multas si finalmente el Valencia no reanudase las obras.

A día de hoy tanto la Generalitat como el Ayuntamiento sí han firmado todos los documentos exigidos por FIFA, algo que no se ha hecho desde el club aduciendo la inseguridad jurídica que le genera ya que desde este organismo se exige que el Valencia, una vez firme, se comprometa como propietario del establecimiento a prestar al Mundial un estadio en las condiciones requeridas, ya que consta como «Stadium Authority» (es decir, es el propietario y responsable del estadio) en la documentación que le envió FIFA para que pudiera presentar su candidatura a albergar partidos del próximo Mundial de 2030. Si el club quiere al Nou Mestalla presente en la cita, por tanto, no podrá eludir en ningún caso esta responsabilidad, ya que según Radio Marca, fuentes de la RFEF han confirmado que la FIFA no acepta la inclusión de estas cláusulas y, por ende, el Valencia si firma estará obligado a cumplir con las condiciones que marcan las autoridades para recibir los permisos necesarios para construir el nuevo estadio.

Vista del nuevo Mestalla cin acabar de construir. / Levante-EMV

Obligados a cumplir

La obtención de las licencias de obra está sujeto a que el Valencia presente los avales que le comprometan a pagar el coste real de la obra que será extraído de la auditoría que el Ayuntamiento pretende realizar con una auditora externa que todavía no tiene escogida. Llegado ese momento, lo más probable es que Peter Lim tenga que dar certidumbre financiera a la operación porque el club a nivel de ingresos es ciertamente complicado que pueda avalar la totalidad de una obra de esta magnitud. Los casi diez años que el singapurense lleva en Mestalla no invitan a pensar que vaya a dar ese paso al frente dado que su política ha sido siempre la de no comprometerse a nada.

En el fango político

Un año más las obras siguen paradas y el asunto en primera línea política. La pasada semana los partidos de la oposición presionaron a María José Catalá a tomar una determinación al respecto, a lo que la alcaldesa respondió exponiendo su plan para reanudar las obras del Nou Mestalla y pidió «coherencia» a la oposición, a quien acusa de cambiar de planes: «Les veo dando bandazos permanentemente. Cuando yo llegué resulta que no había que hacer un convenio, luego que no había que aprobar unas fichas que son sus mismas fichas y ahora resulta que hay que hacer una aprobación de las fichas junto con el convenio porque si no es ‘barra libre para Lim’. Y yo me pregunto: ¿Cuando la anterior corporación municipal del PSOE y Compromís aprobó en Junta de Gobierno en febrero del año de 2023 las fichas sin el convenio es que querían ‘barra libre para Peter Lim’?», señaló.