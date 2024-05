El vaciado de Mestalla pide "decisiones urbanísticas"

En paralelo al fútbol, las asociaciones de oposición a Meriton Holdings, continúan preparando la próxima protesta en defensa de la «supervivencia del escudo»: el vaciado de Mestalla durante el partido Valencia - Girona del próximo domingo, 19 de mayo, a las 19 horas. Libertad VCF, principal organizadora, ha emitido un nuevo comunicado en el que apela a la clase política valenciana. «Les rogamos a los políticos que no nos mientan de nuevo, que utilicen las armas de mediación a su alcance y tomen las decisiones urbanísticas en las que tienen potestad directa para empujar a la salida de Lim y liberar al Valencia del yugo al que nos tiene presos».

«Señores políticos, no miren hacia otro lado como llevan unos y otros desde 2014. Esta vez toca decidir en pos del futuro de nuestro club. Esta vez escuchen a su pueblo, a quienes aman y lloran por este sentimiento llamado VCF. La Administración tiene potestades sobradas, como ha demostrado en el pasado», prosigue el texto. «El Valencia ha estado en manos de los políticos. Han intervenido en la última compraventa de acciones sin importarles el club ni sus aficionados ni un ápice, nuestro sentir, nuestras opiniones...». «En esta ocasión actúen únicamente pensando en la supervivencia de nuestro escudo, pónganse al lado de la gente, y eso pasa por mediar, decidir y legislar para no plegarse a máximos accionistas. Altura de miras con el pueblo y no con los incumplidores. Amunt sempre! , acaba el comunicado de Libertad VCF.

El resto de asociaciones opositoras se están sumando a la convocatoria para este domingo, que ha citado al valencianismo para una protesta multitudinaria contra Lim para vaciar el estadio .

«Todos unidos. Solo hay un enemigo: Peter Lim. ¡A vaciar Mestalla», escribe Marea Valencianista, en su perfil de ‘X’. Por su parte, desde Últimes Vesprades a Mestalla expresan: «Por delante de los resultados puntuales pensamos que debemos ser críticos con la deriva que vive nuestro club».

El Col.lectiu de Penyes Valencianistes tampoco duda ni un ápice en unirse y visualizar el crítico estado del club.

Desde ‘Un Nuevo Valencia’ también se secunda «cualquier iniciativa que, dentro de la legalidad, ponga de manifiesto la oposición del valencianismo a la gestión de Lim y provoque su salida». Eso sí, precisa que «siempre respetando la decisión que tome cada valencianista».

La Agrupació de Penyes, mientras tanto, envió un correo interno a las peñas en el que comunica que, «siguiendo lo aprobado en la asamblea del 23 de febrero de 2023, apoya la protesta cívica sobre el vaciado del domingo». «Las peñas estáis en vuestro derecho de secundar o no la protesta», añade el texto de la directiva del presidente, Fede Sagreras.