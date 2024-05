El futuro de Mamardashvili se decidirá "muy pronto"

La portería del Valencia tendrá, salvo sorpresa, muchos movimientos en el próximo verano. El más duro será el de la más que probable despedida de Giorgi Mamardashvili, un portero que ha dejado grandes paradas en la presente campaña, que ha mejorado todavía más en el juego aéreo y que ha ‘atrapado’ un buen número de puntos para el equipo del Pipo Baraja. En cualquier caso parece que no se alargará mucho la decisión y es que el propio meta georgiano ha concedido una entrevista a Geo Team en la que ha hablado sobre esta situación. «Mi futuro se decidirá muy pronto», ha explicado.

El meta también ha querido añadir que el futuro no es algo que le preocupa porque está centrado en el gran torneo que tiene ahora por delante con Georgia, aunque destaca evidentemente la importancia del Valencia y sus aficionados en su vida. «Ahora no tengo tiempo de pensar en nada más que no sea el importante torneo que tengo con mi selección por delante. Eso sí, Valencia es mi casa, ellos me han regalado una carrera futbolística». sentenció.

Por otra parte, el portero también destaca que el pasado curso ya estuvo muy cerca de abandonar la disciplina de Mestalla e incluso su padre estuvo buscándole casa en Múnich. «Mi agente visitó la ciudad con mi padre para encontrarme apartamento. Pero hasta donde sé, al final, ellos rechazaron pagar 35 millones de euros por mi», aseguró en una entrevista en la que también habla del interés del Real Madrid la temporada pasada, una oferta que rechazó el Valencia CF.

El portero macedonio y el Valencia están condenados a entenderse porque las dos partes quieren llegar a un acuerdo, algo que depende en estos momentos de que Lim dé el ok a la llegada del portero de manera libre, algo que está pendiente en estos momentos de unos flecos que han impedido que la operación ya esté cerrada. A pesar de eso todo indica a que se cerrará ya que el portero está poniendo todo de su parte y confía en que en los próximos días pueda concretarse de manera oficial. Cabe recordar que su llegada a Mestalla se produciría especialmente por la apuesta personal del jugador, quien ha rechazado a otros Primera de España y una suculenta oferta del fútbol árabe, que ha llamado a su puerta en varias ocasiones. Eso no descarta, en cualquier caso, la llegada de un segundo meta a la portería de Mestalla, algo que ya informó Superdeporte en el mes de febrero en un cásting en el que aparecían porteros como Juan Soriano del Tenerife, Conde del Leganés o Valles de Las Palmas. Este último ya se escapaba del mercado valencianista. En cualquier caso, la realidad es que la salida de Mamardashvili está asumida y falta saber quién será el que ponga, como mínimo, 40 millones encima de la mesa.

En esa lista, la realidad es que Juan Soriano es uno de los nombres fuertes para el Valencia CF. Sobre todo porque acaba contrato, no va a renovar y quiere sentirse de nuevo un portero de Primera. En cualquier caso, el meta también tiene otras ofertas y es un portero valorado dentro de los equipos del mismo rango actual del Valencia CF. Sería una alternativa como segundo portero si llega Dimitrievski con capacidad para pelear por la titularidad y que exista esa competencia si no se cierra la renovación de Cristian Rivero. En cualquier caso, el actual segundo portero con la lesión de Jaume todavía mantiene la confianza del cuerpo técnico y es un jugador que siempre ha demostrado una política de trabajo encomiable a pesar incluso de no tener oportunidades. En su debut ante el Alavés demostró que está preparado a pesar de la derrota y la mejor prueba del respeto que tiene de todo el vestuario es cómo le arropó el grupo en su salida al verde, con el brazalete de capitán incluido cedido por Thierry.

Contacto por Sivera

El exfutbolista del Valencia es uno de los jugadores que también han interesado al conjunto dirigido por Baraja pero no está en estos momentos en esa lista debido a que su precio de salida del Alavés es elevado. El Valencia CF no se plantea hacer una gran inversión en portería a pesar de la venta de Giorgi y es que parece que la prioridad de la inversión estaría, si finalmente se hace, en otras posiciones, sobre todo ofensivas.