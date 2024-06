Tebas: "Lim salvó al club de una quiebra segura"

Javier Tebas no acostumbra a moderse la lengua y tampoco evita pisar los charcos que se encuentra por el camino. Este domingo lo ha vuelto a hacer, como en otras ocasiones, defendiendo a Peter Lim durante la disputa de LaLigaFCFutures en la que está destacando el Alevín A valencianista de Nacho Tarín.

Cuestionado sobre el desdén del mandatario de Singapur con el Valencia CF y lo que rodea al Nou Mestalla, no dudó en afirmar que está deseando "que acaben el estadio". Tebas insiste: "Intentar presionar para que se vaya Lim para poder terminar el estadio no es de recibo. Hay que tener miras más lejanas que cortoplacistas. El nuevo campo sería para la ciudad y todo llegará. Peter Lim no será eterno en el Valencia", dijo para los micrófonos de Copa.

"Siempre recuerdo lo mismo, Lim vino y salvó al club de una quiebra segura. La memoria en el fútbol es corta", añadió omitiendo los registros deportivos del Valencia CF desde que llegó Meriton a la ciudad. El empresario de Singapur ha hecho de un histórico del fútbol español un club cada vez menos protagonista en la Liga. Las cinco temporadas lejos de las competiciones UEFA no han sido fruto de la casualidad, sino de la decadencia a la que Lim, y el club estuvo muy cerca del descenso hace poco más de un año.

¿Qué decía Tebas sobre Lim en 2014?

"La entrada de Peter Lim no me gusta. No soy partidario de ese modelo de club. Hay que esperar acontecimientos", decía el presidente de LaLiga sobre el desembarco de Meriton en el club de Mestalla hace una década. Ahora, tras convertir al Valencia en un equipo de media tabla en las últimas temporadas, parece que le gusta más...