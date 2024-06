Dimitrievski llega a València

El Valencia CF ya tiene a su primer refuerzo para la 24/25. El fichaje de Dimitrievski estaba hecho desde hace semanas y solo faltaba que el jugador llegara a la ciudad para ser presentado y posar ya con los colores de la elástica valencianista. Con todo eso, el portero de Macedonia del Norte, después de terminar la concentración con su selección, ha viajado este mismo martes a Madrid para llegar hoy a Valencia, como ha adelantado Tribuna Deportiva en la mañana de este martes.

El mercado en clave Valencia va a ser largo. Larguísimo. Con Meriton no puede ser de otra manera y además todavía quedan muchos frentes abiertos tanto en el plano salidas como en el de las llegadas. Uno de los implicados precisamente es Mamardashvili, quien en estos momentos se encuentra con Georgia a la espera de disputar la ansiada Eurocopa. El meta georgiano aseguró en una entrevista para un medio de su país que su futuro se iba a decidir pronto y lo que parecía encaminado a una salida al Newcastle está alargándose debido a que las 'urracas' no quieren pagar el precio de mercado del meta valencianista. Giorgi, uno de los mejores del mundo en su posición, saldría por una cifra cercana a los 40 millones de euros pero desde el club del Tyneside no quieren llegar a esa cifra.

Mientras, eso sí, el Valencia se asegura el fichaje de Dimitrievski para poder encontrar un recambio, no evidemente del nivel de Giorgi pero sí con experiencia en LaLiga como titular y ofreciendo un buen rendimiento, antes de que arranque la pretemporada. Dimitrievski ha demostrado en el Rayo ser un jugador profesional, sin problemas con las lesiones y con una gran capacidad de liderazgo. Y ahora, con su llegada a la ciudad este miércoles, afronta uno de los retos más importantes de su carrera.

Dimitrievski tenía claras sus prioridades desde que la opción Valencia apareció en el horizonte. La ciudad ha sido uno de los grandes atractivos para un jugador que siempre ha logrado identificarse muy bien con cada club con el que ha jugado. Stole es además un amante de la moda, algo que se puede comprobar en redes sociales y en reportajes en los que también destaca su pasión por el café y su admiración por Gigi Buffon, con quien tiene un vídeo en el que se le ve visiblemente emocionado por conocer a su ídolo.