Consol Castillo no repetirá como concejala

La concejala de Agricultura, Horta i Pobles de València, Consol Castillo, ha confirmado esta mañana en una visita a Massarrojos que no se presentará a las primarias de Compromís, por lo que cuando finalice el presente mandato dará un paso al lado en la política activa tras ocho años en el consistorio (cuatro en la oposición y cuatro con tareas de gobierno).

"De forma informal ya había anunciado que yo no me iba a presentar a las primarias. Yo no me presentaré pero hasta el último día trabajaré con lealtad al proyecto porque esta ciudad necesita este proyecto", ha anunciado Castillo a este periódico, al tiempo que ha pedido a sus compañeros que sigan trabajando para revalidad la mayoría de progreso. "Todos tenemos que trabajar en consolidar esa mayoría de progreso, que es la que tiene que poner en el mapa a València, pero en el mapa de los valores, de la sostenibilidad, la agricultura y muchas cosas chulas que se están haciendo", ha explicado.

Sobre las razones de su renuncia, Consol Castillo ha señalado que se debe a que Compromís no ha dado el paso de convertirse en un partido político: "A mí me hubiera gustado que Compromís hubiera caminado hacia la consolidación de un proyecto. Ahora es una coalición electoral que ha aportado muchos valores de transformación de la ciudad, con honradeza y honestidad, valorando aquellos aspectos que nunca se habían destacado, como los pueblos de València, la agricultura o los servicios sociales, por hablar de tres áreas que yo controlo y en las que creo que se ha hecho un gran trabajo", ha explicado.

Su compañero de coalición, Sergi Campillo, titular de varias delegaciones en el consistorio, ha explicado por su parte que el sábado, tras la aprobación del reglamento de primarias en Compromís, anunciará si se presenta o no para reeditar su acta de concejal, aunque todo indica que dará el paso al frente.