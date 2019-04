Igualdad rectifica e invertirá en las víctimas el dinero que iba a destinar a los maltratadores

No es la primera vez que la disensión entre los movimientos ciudadanos y los partidos políticos ha hecho que estos últimos rectifiquen ciertas medidas. En este caso, la fuerza que ha cobrado el movimiento feminista en los últimos meses ha conseguido que la Concejalía de Políticas Inclusivas que dirige Isabel Lozano dé un paso atrás en cuanto a derivar íntegramente la primera transferencia del Gobierno central del pacto de Estado contra el machismo (209.373 euros) a rehabilitar a los maltratadores. A primera hora de la mañana de ayer, Lozano informó que el Ayuntamiento de València destinará la partida que proviene de los fondos a un programa de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas y familiares. Un proyecto que contará con un presupuesto de 160.030 euros y una duración de dos años (con opción a prórroga de dos años más) con el fin de recoger «la demanda de parte del movimiento feminista».

Las asociaciones no veían con buenos ojos que la primera actuación del «Cap i casal» estuviese destinada a los victimarios. No porque dudasen de la efectividad de estas terapias (que reducen la tasa de reincidencia de más de un 30 % a un 4,6 %, según datos del Ministerio del Interior), sino por la posibilidad de que esta inversión supusiera detraer fondos para las víctimas de violencia machista, el objetivo con el que se firmó el pacto, tal como publicó Levante-EMV. «Hay que cubrir las necesidades de las más débiles, que son las víctimas, no los victimarios, cuando estas mujeres no tienen absolutamente nada», aseguró ayer Herminia Royo, abogada de la Asociación de Separadas y Divorciadas del País Valencià, después de reunirse (así como otras entidades) con la candidata del PSPV a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, y la Secretaria del Estado de Seguridad, Ana Botella.

Y es que ante el malestar percibido en el movimiento feminista contra la concejalía de Lozano, el PSPV vio entonces una oportunidad para coger la bandera de sus reivindicaciones y defender ante el ayuntamiento que los gobiernos «progresistas», no pueden «cometer errores que supongan pasos atrás para las mujeres», ante una ultraderecha que avanza contra los derechos ya logrados.

Una advertencia a la que respondió el Ayuntamiento de València antes incluso de que la candidata a la Alcaldía la enunciase. Al conocer que el PSPV se iba a reunir con las representantes de la entidades feministas de la ciudad, la concejalía pidió a las mismas una reunión de urgencia para debatir si eliminar definitivamente el pliego que destinaba toda la partida presupuestaria a los maltratadores. «Han intentando contraprogramar la reunión que hoy teníamos con el PSOE, quienes sí han acogido nuestras pretensiones», indicó Royo, «pero tienen que saber que esto no va de partidos, esto va de decencia y respeto a las mujeres víctimas que no tienen voz». La abogada reconoce, no obstante, que dieron al ayuntamiento la oportunidad de reunirse más tarde, al terminar la reunión con el PSPV, pero que el consistorio declinó el ofrecimiento. Es por ello que únicamente se personaron en la reunión de la concejalía las integrantes del sindicato de CC OO, como apuntan fuentes municipales.

«Entendemos perfectamente la decepción que ha supuesto para el movimiento feminista que estos fondos fuesen destinados íntegramente a los maltratadores», indicó Botella, «y más aún teniendo en cuenta que esos programas son perfectamente asumibles por la administración penitenciaria y la Secretaría de Estado de Seguridad». Es por ello que Botella advierte que el Estado no apoyará un nuevo pliego que no esté consensuado previamente con el movimiento feminista.

Royo sí reconoce, no obstante, que el pasado martes las asociaciones pudieron reunirse con Lozano, pero que esta «no se bajó de su postura» con la que defendía que «era muy importante la reinserción de los maltratadores». Es por ello que, pese a que el ayuntamiento ya ha anunciado que la inversión de los fondos irá destinada finalmente a las víctimas de violencia machista, las entidades feministas advierten que seguirán adelante tanto con el recurso presentado en materia de contratación, como con la concentración que tendrá lugar hoy a las 10.30 horas en la plaza del Ayuntamiento, porque, dicen, «no nos vamos a fiar hasta que lo veamos sobre el papel».