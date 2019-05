El Puerto rechaza perdonar la deuda al Consorcio 2007

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) -del que forman parte representantes del Gobierno central, Generalitat y ayuntamiento- rechazó ayer de plano el recurso del Consorcio València 2007 y le exigirá el pago de la deuda de 28.186.117,54 euros (IVA incluido) en concepto de costes de reposición por las inversiones en obras y servicios que acometió la entidad presidida por Aurelio Martínez durante la celebración de la Copa del América, así como por el uso de edificios de Valenciaport durante los últimos años.

El máxino responsable de la APV, al término del consejo, al que no asistió el alcalde Joan Ribó, tampoco ocultó su malestar por la deuda que acumula Valenciaport en su balance como consecuencia de los impagos del Consorcio Valenciaport desde hace algo más de una década, tanto por las inversiones como en concepto de tasas e impuestos no soportados por el Consorcio 2007. «Siempre se han negado a pagarla, ocupan unos edificios que no pagan. Son 'okupas' vaya», ironizó Martínez. Para justificar la desestimación del recurso del Consorcio el presidente de la Autoridad Portuaria jusiticó el informe técnico avalado por la Abogacía del Estado.

La APV se mantiene firme en su reclamación a pesar de que el citado organismo público no está de acuerdo con el importe a pagar y también alegaba que no se facture IVA. El director general de Valenciaport, Francesc Sánchez, puntualizó que las concesiones administraciones "incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido IVA y en todo caso una competencia que debe resolver la Agencia Tributaria resolverlo"; por lo que instan al Consorcio 2007 a presentar un recurso ante el organismo correspondiente si no está de acuerdo.



Acceso norte, adelante

Otro asunto polémico que enfrenta a la APV con Valenciaport también fue abordado en la reunión de ayer. Martínez anuncio la próxima elaboración del estudio informativo para la construcción del acceso norte terrestre (para camiones y ferrocarriles de mercancías) respaldado por el Ministerio de Fomento y la Generalitat.

Aurelio Martínez anunció que, en colaboración con el Ineco -consultora de ingeniería de infraestructuras- este informe determinará con detalle «varios proyectos» de construcción del acceso en túnel.

Estudios preliminares encargados por la APV ha concretado en unos 400 millones de euros el coste económico de estas obras. Martínez considera «necesario» este corredor Sagunt-València, que no comparte Ribó, para evitar la saturación del bypass y quiere acompasar su contrucción con la de la macroampliación norte del recinto del Grao.