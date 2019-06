Broseta lamenta que Ribó no haya asistido a la inauguración de la Semana Ciudadana

Esta tarde se ha inaugurado la Semana Ciudadana bajo el lema 'Asociaciones vecinales, cultura democrática'. El acto ha tenido lugar en el edificio del Reloj del Puerto de València donde se ha inaugurado una exposición fotográfica dedicada al pequeño comercio tradicional de los barrios de la ciudad.

El alcalde en funciones de València, Joan Ribó, no ha asistido al acto. Por este motivo, Broseta ha lamentado que el alcalde en funciones, Joan Ribó, no haya podido asistir a la apertura del acto más representativo del año del movimiento vecinal: "cuando se hace bandera de la participación hay que dar ejemplo y difícilmente se puede motivar a la ciudadanía a que participe en la vida pública si los máximos responsables políticos no se implican en las iniciativas ciudadanas".

Sí que han asistido otros representantes políticos cómo Giuseppe Grezzi (Compromís), María José Ferrer (PP), Julia Climent (PP), Emiliano García (PSPV), Pilar Bernabé (PSPV) o Andrés Gomis (Transparencia de la Generalitat), a quienes Brosete ha agradecido su presencia. También han estado presentes Vicente Inglada (UCE) y Fernando Moner (AVACU).