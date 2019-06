Rosa Albert: "Es lamentable que las asociaciones vecinales tengan que cerrar"

La coordinadora de Esquerra Unida en la ciudad de València, Rosa Albert, ha valorado, en el marco de la XXIX Semana Ciudadana, que se está desarrollando estos días en nuestra ciudad, la situación que están atravesando algunas asociaciones vecinales. Rosa Albert ha pedido al nuevo ayuntamiento, recién constituido, que se implique en el movimiento vecinal y que les facilite su labor.

"Al Ayuntamiento que acaba de constituirse y a su Alcalde le pedimos que apueste por el movimiento vecinal como pilar de la participación ciudadana y esto pasa, a nuestro juicio, por facilitarles su trabajo poniendo a su disposición, si es necesario, locales municipales, agilizar trámites burocráticos o implementar ayudas económicas para que puedan desarrollar su función en condiciones dignas. Es incomprensible que algunas asociaciones tengan que cerrar por no disponer de un local donde reunirse" ha dicho.

La dirigente de la formación de izquierdas ha puesto el ejemplo de la Asociación de Vecinos de Malilla que a través de las redes sociales anunciaba que definitivamente echaba el cierre a sus locales por no poder afrontar el pago del alquiler. " Malilla es un ejemplo de lo que, lamentablemente, está ocurriendo en nuestra ciudad . Muchas asociaciones sociales, deportivas, culturales o vecinales de barrio no pueden ejercer en condiciones sus actividades porque no tienen un local social. Desde EUPV entendemos que la participación ciudadana se construye apoyando estas iniciativas y poniendo a su disposición los recursos necesarios" ha incidido.

Rosa Albert ha querido recordar que una buena parte de la historia de la ciudad no se entiende sin el movimiento vecinal que ha sido la voz de las demandas ciudadanas tanto en la dictadura como en democracia. "Hemos celebrado el 40 aniversario de la constitución de los ayuntamientos democráticos pero cabe recordar que Asociaciones como la de Benimaclet este año celebra su 45 aniversario. En estos años las asociaciones vecinales han canalizado desde demandas emblemáticas para la ciudad como el cauce del río, el Cabanyal o el Parque Central pero también las dotaciones para los barrios, la mejora de la accesibilidad o simplemente un socavón" ha manifestado.

En este sentido la portavoz de EUPV en la ciudad de València ha incidido en la necesidad de profundizar en la democracia participativa y en la función que tienen las asociaciones vecinales.

"Estamos en la era digital en la que todo se resuelve vía telemática, sin embargo la proximidad es un elemento que debe ponerse en valor y ahí las asociaciones juegan ese papel de interlocución directa con vecinos y vecinas. Por eso entendemos que el Ayuntamiento no debe dejar de lado el movimiento vecinal frente a nuevas formas de asociacionismo" ha explicado.

Rosa Albert ha recordado que su formación ha venido defendiendo una democracia participativa real, que no defraude a vecinos y vecinas, que los haga cómplices de las decisiones que se tomen a nivel de barrio y de ciudad y eso pasa por trabajar con los organizaciones vecinales y ciudadanas, es decir por la cogestión. "Si realmente queremos cambiar el modelo de ciudad necesitamos un tejido social estructurado y organizado, no clientelista que pueda cumplir dignamente sus fines" ha concluido.