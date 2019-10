La oposición culpa a la directiva y responsabiliza a Giuseppe Grezzi

Los principales partidos de la oposición municipal, PP y Ciudadanos, piden mirar hacia la cúpula directiva de la empresa y a sus responsables políticos ante la estafa de los 4 millones de euros en la EMT. De este modo, la portavoz del PP, María José Català, denuncia un «descontrol manifiesto en las formas de pago y contratación de la EMT». Y pide que «Ribó tome cartas en el asunto porque es evidente que han fallado todos los controles y este fallo sistemático debe tener responsabilidades políticas», refiriéndose directamente a Giuseppe Grezzi.

Desde Ciudadanos afirman que «Grezzi y su equipo de directivos no pueden eludir su responsabilidad en todo este proceso. Este equipo directivo no está capacitado para gobernar la EMT. No es que el gerente no tenía que haber sido renovado, tendría que haber sido cesado fulminantemente», aseveran.