El Govern del Rialto dice que no hay ruptura y el PP que van "a navajazos"

Tanto el vicealcalde Sergi Campillo como el portavoz socialista Ramón Vilar se esforzaron por escenificar la unión del Govern del Rialto. Campillo subrayó: «El gobierno no se va a romper, continúa trabajando. Está comprometido en un programa de gobierno y va a seguir trabajando con normalidad y por el bien de la ciudadanía». Vilar añadió: «Hay una acción de gobierno que no para» y ha aseverado que «el gobierno funciona». «Tiene fricciones, es normal. Somos dos partidos y por lo tanto, alguna fricción tiene que surgir».

Con todo, en la Junta de Gobierno afloraron más tensiones. No estuvieron ni Giuseppe Grezzi ni Pere Fuset. Los socialistas se enteraron también a posteriori de que Fuset había sido procesado por homicidio imprudente y por la tarde consideraron que el pulso en la Comisión del Consorcio 2007 era más improcedente si cabe, entre socios, tras saberse lo de Fuset. Ante la prensa, Campillo volvió a ratificar que Grezzi no dimite y que seguirá siendo concejal de movilidad sostenible y presidente de la EMT.



El PP se persona en la causa

La portavoz del Grupo Popular, María José Català, junto con los concejales populares y consejeros de la EMT, Carlos Mundina y Marta Torrado, presentaron el escrito de personación en la causa abierta en el juzgado de instrucción nº 18 de Valencia por el robo de los 4 millones de euros. Català destacó que la personación en la causa es «porque no nos fiamos de Ribó y Grezzi y porque no nos están facilitando toda la información». Respecto al relevo en el Consorcio Valencia 2007, señaló: «València no merece un gobierno que ajusta cuentas todos los días entre sus socios y que funciona a navajazos, merece un gobierno que actúe con diligencia y con responsabilidad».

Por último, el portavoz de Ciudadanos Fernando Giner lamentó que PSPV y Compromís «se inventen riñas para tapar las comisiones de investigación» y censuró los «shows de ambos partidos».