La romántica petición de mano del concejal Carlos Galiana a su pareja

El concejal de Comercio y Mercado del Ayuntamiento de València, Carlos Galiana pidió la mano de su pareja el pasado sábado 2 de noviembre. El también actor contraerá matrimonio con el economista Daniel Lisarde después de dos años de noviazgo. La fecha escogida por la pareja es el 31 de diciembre de 2020.



Carlos Galiana aprovechó el cumpleaños de Lisarde para pedirle la mano ante todos los amigos y familiares y fue precisamente en las redes sociales donde se hizo pública la noticia del enlace. El concejal no tardó en manifestar su alegría y publicar la imagen del momento pidiendo la mano.



Estas palabras se las dedicaba Daniel Lisarde a Carlos Galiana en su perfil de Facebook unos días después.



"Las mejores sorpresas nacen del corazón, y así lo sentí anoche. Hace poco más de 8 meses fui yo el que se arrodilló para gritarle al mundo que había conocido a la mejor persona que podría tener a mi lado. Anoche, pasadas las 00h fue él quien lo hizo. Celebrar con mi familia y amigos toda esa felicidad me hizo sentirme el hombre más afortunado del mundo. Gracias a cada una de las personas que trabajaron para que todo saliese como lo habían planeado. Gracias a todos los que me acompañaron y los que querían acompañarme y no pudieron. Pero sobre todo gracias a Carlos Galiana por quererme de esta manera. Sin límites. De la mano. Siempre felices. AMIGOS: EMPIEZA LA CUENTA ATRÁS!!! ¡¡¡¡A POR EL 31-12-20!!!! #LABODADELAÑO