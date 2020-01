Unas obras en el CEIP del Grau cubren el patio de escombros y lo inutilizan

Las obras de mejora en el CEIP El Grau, que se desarrollaron desde el mes de septiembre a esta parte, han dejado el patio del centro cubierto de escombros en sus laterales y con varias vallas que protegen espacios por acabar y que no se han rematado. Fuentes del AMPA del centro ubicado en el número 64 de la Avinguda de Balears -en el distrito de Camins al Grau- denunciaron que las obras «están inacabadas desde diciembre y ante la falta de soluciones de la Conselleria de Educación y de la Concejalía del mismo departamento, nos hemos movilizado los padres y la dirección del centro».

La empresa que efectuó la reforma, consistente en derribar un muro en mal estado y que era muy peligroso, y construir otro para garanizar la seguridad, al parecer, argumenta a la comunidad escolar «que no tiene dinero para retirar los escombros que ahora son también un peligro añadido para los niños».

Los escolares juegan desde hace días en el patio bajo la atenta mirada de los profesores para evitar que puedan hacerse daño. Pese a la colocación de las vallas del Ayuntamiento de València que se ven en la imagen anexa, los pequeños no pueden disfrutar como toca del recreo y de las actividades deportivas por los escombros que se acumulan en los laterales. Además, «tenemos serios problemas de ratas, de tamaño considerable, que han salido después de las obras».

Después de todo esto, «nos hemos visto obligados a recoger firmas y a iniciar movilizaciones para que este problema se resuelva», añadió ayer esta fuente. No en vano, «todo empezó mal porque se nos dijo que esta reforma se iba a hacer en verano, cuando no hay clases, pero finalmente la obra se empezó en septiembre y se ha dejado sin terminar hace poco», subrayan en el AMPA. «La fiesta de Navidad no se pudo celebrar en el patio por estar cubierto de ladrillos y por las vallas, mientras que en septiembre, los niños de 3 años se tuvieron que incorporar a las clases sufriendo las molestias de las obras», comentaron las mismas fuentes. El colectivo ha decidido dar una semana a las administraciones educativas dirigidas por el conseller Vicent Marzá y la concejala Maite Ibáñez pero si no adoptan medidas eficaces «vamos a movilizarnos porque este problema es muy grave», finalizan.